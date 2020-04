SKAPTE DISKUSJON: Alexander Tettey la ut et bilde på Instagram av at han drev simulert høydetrening. Foto: Anthony Devlin / PA Wire

Norsk idrett maktesløs mot Tetteys «høydetrening»

Alexander Tettey (33) skal drive med simulert høydetrening hjemme i England. Det er forbudt, ifølge Norges Idrettsforbunds lover. Men ikke for Premier League-proffen.

– Tettey er så langt vi er kjent med ikke medlem av et idrettslag tilsluttet NIF, og er dermed ikke bundet av NIFs regelverk. Vi er heller ikke kjent med at det skulle være andre tilknytninger som tilsier at han er forpliktet etter Idrettstingets vedtak, opplyser kommunikasjonssjef Finn Aagaard til VG.

Dermed er idrettsforbundet maktesløse mot å straffe dem som bruker såkalt «høydehus», selv om norsk idrett forbød dette allerede for 17 år siden.

TRENTE MED OKSYGENMASKE: Premier League-proff Alexander Tettey skal her drive med simulert høydetrening. Foto: Alexander Tettey på Instagram

Forbudet mot simulert høydetrening har vært heftig debattert blant Norges største idrettsprofiler i over 20 år. Høydetrening skal som kjent bidra til å øke kroppens evne til å transportere oksygen fra lungene til resten av kroppen.

På 1990-tallet var Bjørn Dæhlie, Gunn-Rita Dahle Flesjå, Bente Skari og Ole Einar Bjørndalen blant utøverne som tok i bruk såkalte høydehus, før idrettstinget la ned et forbud med 77 mot 73 stemmer i 2003.

Forrige lørdag la Tettey ut en video av seg selv på Instagram. Med en oksygenmaske over nese og munn, kjørte fotballspilleren en kondisjonsøkt på en ergometersykkel. Tettey opplyste i billedteksten at han drev med høydetrening.

Siden Norges idrettsforbund vedtok et forbud mot simulert høydetrening i 2003, ble videoen problematisert av TV 2.

NIF vedgår at de er sjanseløse til å sanksjonere mot norske utøvere som ikke «er medlem av et idrettslag, har en tilknytning til landslaget eller på andre måter forpliktet seg til å følge norsk regelverk og de vedtak idrettstinget har fattet».

Profiler slakter NIFs forbud

Overfor VG er Alexander Kristoff blant profilene som reagerer på forbudet og på saken om at en utøver som Tettey ikke kan straffes selv om han har brutt NIF-regelverket.

– Jeg synes det er unødvendig å ha en egen norsk lov for simulert høyde. Men når vi først har en regel, så må man jo håndheve den. Ellers kan man jo bare ta den vekk, sier Kristoff til VG.

Flere norske utøvere har ment at det særnorske forbudet gir utlendinger en konkurransefordel. Simulert høydetrening er heller ikke en del av det internasjonale antidopingregelverket. Derfor har ikke Antidoping Norge (ADNO) noe med håndhevelsen å gjøre.

– Det er et nøkkelpunkt her. Vi i Antidoping Norge forvalter et internasjonalt regelverk. Vi har ingen særnorske bestemmelser i regelverket. Forbudet til NIF er en regel vedtatt på deres idrettsting langt tilbake i tid, sier kommunikasjonsleder Halvor Byfuglien i ADNO til VG.

OPPGITT: Alexander Kristoff avbildet hjemme i stuen på Vaulen i Stavanger. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Tettey har ikke ønsket å kommentere saken. Norwich opplyser på sin side at det er de som har gitt nordmannen utstyret for å holde seg i form. I England er det fullt lovlig å drive med simulert høydetrening. Ifølge TV 2 er det et apparat av merket Hypoxico som Tettey bruker i videoen, noe som skal kunne simulere trening på opptil 3800 meters høyde.

– Jeg skal ikke gjøre noe intervju. At jeg blir brukt til debatt, synes jeg ikke noe om, skriver Tettey i en SMS til VG.

Også friidrettstrener Gjert Ingebrigtsen er kritisk til den særegne NIF-regelen.

– På generell basis liker vi ikke at Norge skal ha særregler som ikke er i tråd med WADA sitt reglement. Alle som driver idrett på internasjonalt nivå bør kunne forholde seg til samme regelverk. Særregler, som både økonomisk og praktisk vanskeliggjør norske utøveres mulighet til å konkurrere på «like vilkår», mener jeg bryter med grunnleggende prinsipper innenfor idretten, sier Ingebrigtsen, før han legger til:

– Hvis det også viser seg at brudd på disse særreglene heller ikke er sanksjonsbare, er det bare å fjerne regelen umiddelbart.

Norges Fotballforbund understreker at de ikke har myndighet overfor Tettey etter som han har gitt seg på landslaget.

– Det er viktig å understreke at Alexander Tettey ga seg på landslaget for tre år siden, spiller for en utenlandsk klubb og har lisens utenfor Norge. Han tilhører dermed ikke et organisasjonsledd i norsk fotball, sier Yngve Haavik til VG. Han er kommunikasjonsrådgiver i Norges Fotballforbund.

– NFF forholder seg lojalt til høydehusforbudet i norsk idrett, men har som sagt ikke kompetanse på dette området, sier Haavik.

