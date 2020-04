Triatlet med ellevilt veldedighetsstunt: Ironman i eget hjem

Triatleten Jan Frodeno (38) gjennomførte lørdag et komplett Ironman-løp i Girona i Spania: 3,8 km svømming, 180 km sykling og 42 km løping. Underveis fikk han «besøk» av flere kjente fjes.

Den olympiske gullmedaljevinneren fra Beijing i 2008 sendte live fra ferden som startet i hans 13 grader kalde motstrømsbasseng. Løpingen og syklingen fant ble gjennomført i det virtuelle Zwift-universet, hvor flere kunne bli med på leken.

– Det var definitivt annerledes og utrolig moro. Jeg er virkelig fornøyd med at dette lot seg gjennomføre, sier Frodeno etter 8.33.39 timer med triatlon i sin spanske bolig i Girona.

Tyskernes VM-helter Mario Götze og André Schürrle (fotball), alpinisten Felix Neureuther og tennisspilleren Andrea Petkovic, var blant dem som fulgte med. Det samme gjorde eventyreren Mike Horn – som i vinter fikk mye oppmerksomhet for sin polekspedisjon med Børge Ousland.

Jan Frodeno Født: 18. august 1981 Gift med australske Emma Snowsill som også er olympisk mester i triatlon. Konkurrerer for Tyskland, men bor i Spania (sommer) og Australia (vinter). Utvalgte meritter: OL-gull i Bejing 2008 VM-gull i Ironman i 2015, 2016 og 2019 VM-gull i halv-Ironman i 2015 og 2018 Vis mer

Sykkeletappen ble besøkt av over 1000 deltagere på digital plattform. Den tidligere tempospesialisten og sveitsiske sykkelhelten, Fabian Cancellara, var blant dem som kastet seg med.

– Nå jager jeg, Jan, sa Cancellara humoristisk fra balkongen sin.

Også hjemme i Norge ble stuntet lagt merke til.

– Jeg syns det var et kult konsept og han dro inn ganske mye penger til gode formål, sier Norges triatlonhåp, Kristian Blummenfelt, til VG.

Bergenseren la merke til stuntet i sosiale medier og mener det var en lur måte å holde motivasjonen i treningen oppe.

– Du tvinger maskineriet til å holde det gående og han får en veldig god blokk med trening ut av det. Det er viktig å legge grunnlag og fortsette med treningen til konkurransesesongen kan starte igjen, sier Blummenfelt, som akkurat har kommet hjem fra løpetur.

Til sammen ble det samlet inn i overkant av to millioner norske kroner til veldedige formål underveis.

– Takk for det du gjør, Jan. Jeg tror på vegne av Laureus og hele verden at du bidrar til å dele idrettsfølelsen. Dette trengs, sa Cancellara.

De er begge ambassadører for Laureus-stiftelsen som jobber for å fremme idrett som et redskap til å bekjempe vold og diskriminering i unge menneskers livpå verdensbasis. De mottar deler av inntektene, mens resten går til helseinstitusjoner i hjembyen Girona i Spania.

