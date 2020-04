PRØVER PÅ NY: Klubbløse Nicklas Bendtner sliter med å få solgt huset sitt i Trondheim. Nå senker han prisen. Foto: Tore Kristiansen

Bendtner får ikke solgt praktboligen i Trondheim

Nicklas Bendtner (32) senker priskravet i håp om å endelig få solgt sitt fasjonable funkishus i Trondheim – midt i corona-krisen.

Den danske spissen la ut huset for salg i 2018. Bendtner forlot byen sommeren 2019 etter drøyt to år i Rosenborg. Han scoret 35 mål på 86 kamper.

– Huset er lekkert og eksklusivt, og vi skal nok få solgt det, uttalte ansvarlig megler i EinedomsMegler 1 Kent Nergård om salget av et av byens dyreste hus til Adresseavisen den gang.

SAMBOERE I TRONDHEIM: Nicklas Bendtner og kjæresten Philline Roepstorff på festen etter at seriegullet i 2018 var sikret. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Nå er det gått om lag to år, og fortsatt er ikke det 553 kvadratmeter store huset solgt. Prisen var opprinnelig 18 millioner kroner, men nå er boligen på ny ute for salg, men med en prisantydning som er en halv million kroner lavere, skriver danske Ekstra Bladet.

Til VG bekrefter megler Kent Nergård at huset igjen er lagt ut for salg.

– Det er fortsatt litt tidlig, men vi håper jo at det skal gå bra denne gangen. Det er en veldig fin bolig. Responsen har vært grei etter at vi la den ut igjen, forteller han.

FASJONABELT: Dette huset på 553 kvadratmeter leter etter en ny eier. Foto: EiendomsMegler 1

På grunn av situasjonen rundt coronaviruset vil det ikke være mulig å gjennomføre ordinære visninger, kun privatvisninger.

– Vi har allerede booket to visninger. Nicklas er sterk i troen på at det skal gå veien denne gangen, sier Nergård.

Bendtner kjøpte huset i Trondheim i 2017, da han skrev under for Rosenborg. Han ønsket å selge huset allerede i 2018, blant annet fordi han ble forstyrret av droner, som forstyrret privatlivet hans.

STIV PRIS: Bendtners hus, som er en av de dyreste boligene i Trondheim, har nå en prisantydning på 17,5 millioner kroner. Foto: EiendomsMegler 1

I fjor ga spissen ut en bok, der han skriver at huset ble et slags utfluktsmål for folk i alle aldre. I boken skriver han også at styreleder i Rosenborg, Ivar Koteng, tilbød seg å overta huset om han ikke fikk solgt til prisantydning.

I september i fjor skrev 32-åringen under for den danske klubben FC København, men allerede i desember samme år ble det klart at han ikke fikk fornyet kontrakten sin med klubben.

Bendtner ble seriemester med Rosenborg i 2017 og 2018. Han ble toppscorer i eliteserien i 2017 (19 mål) og scoret to ganger da RBK slo Strømsgodet 4–1 i cupfinalen i 2018.

Han har spilt for Arsenal, Birmingham, Sunderland, Juventus, Wolfsburg, Nottingham Forest, Rosenborg og FC København.

Husker du denne? Bernt Hulsker mener Nicklas Bendtner opptrådte respektløst overfor de fremmøtte i Trondheim på nasjonaldagen i 2017:

