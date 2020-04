FORLENGER FORBUDET: Abid Raja, her sammen med idrettspresident Berit Kjøll, opplyste tirsdag om at forbudet mot idretts- og kulturarrangementer forlenges til 15. juni. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Ingen kultur- og idrettsarrangementer før 15. juni

Kulturminister Abid Raja (V) opplyser om at reglene for idrett- og kulturarrangementer nå gjelder frem til den 15. juni.

Det betyr at alle idrett- og kulturarrangementer som ikke kan ivareta kravet om to meters avstand og grupper på maks fem mennesker, vil være forbudt i minst halvannen måned til.

Det bekrefter kultur- og likestillingsminister Abid Raja på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

– Det innebærer et offer for idretten, frivilligheten og kulturlivet, sier Raja.

Han opplyser at både Bislett Games og Holmenkollstafetten utgår.

– Det handler også om store og små konserter som skulle skje rundt i hele landet før 15. juni. De kommer til å utgå, sier Raja.

Kulturministeren varsler også at det «ser vanskelig ut» for festivalsommeren, men at en avgjørelse vil bli tatt senest i starten av mai.

Regjeringen vil komme tilbake med nærmere anvisning om 17. mai-feiringen over påske, men Raja sier det er «vanskelig å se for seg» at barnetogene slik vi kjenner dem, vil gå som planlagt.

Publisert: 07.04.20 kl. 15:15

