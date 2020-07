TRENGER POENG: FCK har slitt med poengfangsten og må nå virkelig kjempe for andreplassen i Superligaen. Foto: Liselotte Sabroe / RITZAU SCANPIX

Solbakken og FCK må kjempe for andreplassen: – Det har alt å si

Ståle Solbakkens menn har kun tatt seks poeng på de siste syv kampene og har nå fått AGF opp i ryggen. Søndag møtes de to lagene, i det som kan bli den avgjørende kampen om den viktige andreplassen i Superligaen.

Nå nettopp

Det er nemlig stor forskjell på andre- og tredjeplass. Mens andreplass gir plass i andre runde i kvalifiseringen til Europa League, som spilles 17. september, vil tredjeplass, avhengig av seier mot syvendeplassen i Superligaen, bety at man kommer inn i første runde i kvalifiseringen til Europa League, allerede 27. august.

Med en mulig kvartfinale i Europa League 10.–11. august kan det dermed bli en svært kort ferie for Solbakkens menn, som starter opp Superliga-sesongen 13. september.

– Det har alt å si. Mange av spillerne trenger en ferie nå, og den ferien får de kun om de blir nummer to. På grunn av coronaen har jo flere av de utenlandske spillerne ikke vært hjemme på et helt år, sier Ståle Solbakken til VG om viktigheten av å bli nummer to.

– Er det ferie du vil bruke for å motivere spillerne i de siste kampene?

– Nei, det må bli en bedre inngang til Europa, sier Solbakken med et smil.

les også Solbakken tror spillernes mentale helse blir en stor utfordring

Der FC København altså kun har spilt inn seks poeng på de syv første kampene i sluttspillet, hvorav bare ett poeng på de siste fire kampene, har Aarhus GF tatt 13 poeng – mest sammen med Midtjylland, og er nå kun to poeng bak FCK.

– I to av de kampene spilte vi den beste fotballen vi har spilt i hele år, men det ble null poeng både mot AGF og Midtjylland. Vi fikk ett poeng mot Brøndby nå sist, men da var vi ikke gode, sier Solbakken.

– Vi har satt oss selv i en vanskelig posisjon, men vi har fremdeles alt i egne hender, sier nordmannen.

Etter kampen mot Brøndby var Solbakken klar på viktigheten til de kommende kampene overfor Ekstra Bladet:

– Det venter tre terrorkamper i Superligaen. Vi opplever kraftig motgang for øyeblikket, men vi kan ikke grave oss ned og synes synd på oss selv, sa Solbakken.

AVGJØRENDE KAMP: Med seier mot Aarhus på søndag vil Ståle Solbakken og FCK langt på vei sikre andreplassen i Superligaen. Foto: STRINGER / AFP

les også Norsk duell venter for Solskjær i Europa League

Den norske treneren har ledet FCK til åtte seriegull tidligere, men hovedstadslaget er for øyeblikket hele 16 poeng bak ligavinner Midtjylland.

– Det har vært en ekstrem sesong med ekstremt mange skader. Noen av spillerne er tilbake, men er ikke i sin beste form. Og fremdeles har vi jo muligheten til å nå kvartfinalen i Europa League.

FCK møter nemlig Istanbul Basaksehir 5. august i returoppgjøret i åttendedelsfinalen, og hvis de klarer å snu tyrkernes 1–0 seier fra Istanbul vil de etter alle solemerker møte Manchester United i kvartfinalen. I så fall forlenges sesongen ytterligere frem til 10.–11. august.

Kun to poeng skiller FCK og Aarhus før de siste tre kampene og søndag kveld møtes altså de to lagene i Parken.

– Det blir en slags finale. Vinner vi der er det så godt som avgjort, sier Solbakken.

Publisert: 17.07.20 kl. 05:08

Fra andre aviser