SAMMEN IGJEN: Thomas Ulsrud (bak) og Torger Nergård under OL i Sotsji i 2014. Foto: Robert F. Bukaty / AP

Ulsrud OL-forsterker med «klovnebukse-kompis»

Norges curlingstjerne Thomas Ulsrud (48) har hentet inn sin gamle venn og tidligere «klovnebukse-curler» Torger Nergård (45) som forsterkning i satsingen mot Beijing-OL om to år.

– Torger er offisielt med på laget. Da blir vi to gamliser som kan sitte på sidelinjen å drikke kaffe og spise småsjokolade, og lære ungguttene hvordan de skal ta seg inn i rampelyset, sier Thomas Ulsrud i spøkefullt alvor.

– Ja, det ligger i bakhodet hos meg. Denne endringen ble gjort for å være best mulig rustet til 2022, svarer Torger Nergård om han med comebacket har forpliktet seg til satse mot OL i Beijing om snaut to år.

De to spilte sammen første gang i junior-VM for 28 år siden og senior-EM og -VM for mot slutten av 1990-tallet.

SØLVFEST: Det norske laget som ble nummer to i OL i 2010: Fra venstre: Thomas Ulsrud, Torger Nergård, Håvard Vad Petersson, reserve Thomas Løvold, Cristoffer Svae og sportsdirektør Pål Trulsen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Torger Nergård kommer inn for Steffen Walstad (31), som spilte for Norges lag med Markus Høiberg (28), Magnus Vågberg (24) og skip Thomas Ulsrud i EM i Sverige i november i fjor (6. plass etter disk). Nergård begynte å trene med kvartetten i januar og skulle være reserve i forrige måneds VM i Glasgow - som ble corona-avlyst.

– Jeg merket at jeg hadde lyst. Da evalueringen viste at resultatene ikke var som forventet, ble det til at jeg erstattet Steffen (Walstad), bekrefter tobarnsfar og fulltidsarbeidende Torger Nergård.

– Det blir en utfordring. Men man må ha mat på bordet, sier han om det siste.

Thomas Ulsrud har tidligere vist at curling krever muskler:

Thomas Ulsrud ledet som skip Norge til OL-sølvmedalje i Vancouver for 10 år siden, sammen med Torger Nergård, Christoffer Svae og Håvard Vad Petersson. I tillegg vakte kvartetten stor oppmerksomhet for sin utradisjonelle bekledning på curlingbanen. «Team Ulsrud» vant VM-gull i 2014. I en periode på over 10 år vant de en rekke medaljer i internasjonale mesterskapet, før de skilte lag i fjor.

Norges curlingforbund er blitt bedt om å søke EM i november. Generalsekretær og sportssjef Pål Trulsen sier til VG at han må ha svar på en søknad til kulturdepartementet om arrangementstøtte på halvannen million kroner, før han kan invitere 36 nasjoner til et mesterskap i Håkons Hall på Lillehammer om drøyt seks måneder.

– Jeg tror Thomas (Ulsrud) savnet Torger, og Torger savnet curling. Tanken er å satse mot OL 2022. Det ville være en skandale hvis vi ikke kvalifiserer oss, svarer sportssjef Pål Trulsen på spørsmål om sjansen for at «Nye Team Ulsrud» vil være et av 10 lag i Beijing-OL.

Norges mixed double-lag med Magnus Nedregotten og Kristin Skaslien er for tiden ranket som nummer én i verden.

Thomas Ulsrud strir med det samme som mange andre norske toppidrettsutøvere under coronakrisen. Enkeltmannsforetaket hans vil gi null i inntekt i de vanligvis beste månedene mars, april og mai. Mandag må han logge seg inn på nav.no.

– Hvis jeg ikke hadde hatt litt liggende på lur, ville det ikke gått, sier han med tanke på økonomien og OL-satsingen.

Treningen skjøtter han ved «audiens» i Olympiatoppens strengt regulerte treningssenter ved Sognsvann i Oslo, med håp om at ishallen på Jar i Bærum snart vil åpne.

Publisert: 02.05.20 kl. 22:20

