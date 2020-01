GODT TEAM: Pappa og trener Christian Ruud gir sønnen og tennisspiller Casper Ruud en klem etter en kamp i ATP-cup i Perth. Foto: Trevor Collens / AP

Pappa Ruud om sønnen: – Kan komme en tid hvor han vil bytte meg ut

MELBOURNE (VG) Casper Ruud (21) nærmer seg trener Christian Ruuds toppranking som nummer 39 i verden. Men enn så lenge er pappa best.

– Jeg håper selvfølgelig at han klarer å gå forbi min 39. plass. Da kan han erte meg litt, sier Christian Ruud.

VG møter trener og pappa Ruud under årets første store høydepunkt – Grand Slam-turneringen Australian Open i Melbourne Park. Casper Ruud røk ut i første runde mot Egor Gerasimov.

– Det er fortsatt noen plasser opp, så man vet aldri. Han ligger godt an, samtidig kommer det nye spillere hele tiden, man må utvikle seg og forsvare rangeringspoeng, påpeker han.

Etter en god start på 2020 er 21 år gamle Ruud ranket som nummer 48 i verden.

– Han ligger et stykke foran meg, da jeg var på hans alder. Jeg nådde topp 100 da jeg var 22 år.

STORE AMBISJONER: Casper Ruud har høyere ambisjoner enn å slå pappas bestenotering på verdensrankingen. Foto: GREG WOOD / AFP

– Ikke redd

Og skulle Casper Ruud slå farens bestenotering på verdensrankingen, er ikke senior redd for at maktbalansen mellom den skal forandres.

– Jeg tror han skjønner at jeg også kan dette gamet, og han ser at jeg også er opptatt av å få ny kompetanse. Samtidig tror jeg han synes det er en trygghet at jeg også har vært med på denne reisen, sier Ruud.

– Er du redd for at du på et tidspunkt ikke skal ha nok tenniskunnskap å bidra med?

– Nei. Det er jeg ikke redd for. Skulle jeg begynne å føle på det, vil jeg tilnærme meg hjelp og ny kunnskap.

PÅ PLASS: Christian Ruud var på plass i Melbourne under Australian Open. Foto: KNUT ARNE HANSEN

Likevel er han ikke sikker på at sønnen vil ha pappa som trener for alltid.

– Han har tillit til meg som far, og vet at jeg kanskje vil det lille ekstra. Det fungerer ikke for alle, men for oss har det fungert bra til nå. Det kan komme en tid hvor han vil bytte meg ut, og vil si at han trenger noe annet. Det vet man aldri.

– Uansett vet han innerst inne at hjerte mitt brenner for at han skal bli så god som mulig. Det er et lagarbeid, og vi trenger også hjelp, fortsetter han.

Det får de hos verdensener Rafael Nadal, der Ruud trener i sesongoppkjøringen. Også pappa Ruud bruker tiden hos spanjolen godt, og forteller at han suger til seg all kunnskapen han kan mens han er der.

– Har større mål

For Casper Ruud er riktignok ikke det å slå farens toppranking det viktigste.

– Det er bare et lite delmål, som han skal få lov til å kose seg med når han klarer det. Han sier han har større ambisjoner. Målet er kanskje å bli verdens beste eller vinne en Grand Slam-turnering, forklarer pappa Ruud.

Samtidig ser Ruud jevnaldrende spillere som Stefanos Tsitsipas (21) og Denis Shapovalov (20) være et par hestehoder foran, som henholdsvis nummer seks og 13 på verdensrankingen.

– Jeg tror ikke han føler seg presset av dem. Det er et lite generasjonsskifte i tennissporten nå. De tre på topp, Rafael Nadal (33), Novak Djokovic (32) og Roger Federer (38), har kanskje to, maks tre, år igjen på toppen. Da ser man et det er andre unge spillere på alderen til Casper. Det tror jeg bare inspirerer ham. De er fortsatt veldig unge. Vi er fornøyd med utviklingen til Casper, om noen andre gjør det bedre, kan man ikke la seg stresse av det, sier han og legger til:

– Vi ligger nesten foran skjemaet i forhold til hva vi sa for et par år siden. Vi får være ydmyke og si at vi ligger godt an, så får vi se hvor det ender til slutt. De unge gutta er sultne, de motiverer og pusher hverandre til å ta nye steg. Vi er glad for at Casper er i den gruppen med unge lovende spillere.

– Kan bli lei

Tennissesongen er lang – det er turneringer 11 måneder i året. Dermed blir det mye reising.

– Når vi har vært sammen fire-fem uker på rad, blir han nok litt lei av meg, sier Christian Ruud.

På dette tidspunktet har de reist sammen i rundt fire uker fra Perth til Auckland og til Melbourne. Deretter venter noen dager i Norge, før de reiser til Sør-Amerika.

– Vi prøver og legge inn reiser der en av Nadal-trenerne er med ham. Jeg er nok med på 70–75 prosent av turneringene. Jeg tror det er en bra miks, vi trenger litt pauser fra hverandre.

I tillegg har Ruud også to døtre og kone.

– De prøver å være med når de kan. De var med til Perth, som en kombinert juleferie. Det er viktig å ha tid til å se dem også. Det er en stor kabal som skal gå opp, men så langt synes jeg vi har fått det til ganske bra.

I MELBOURNE: Knut Arne Hansen.

Publisert: 27.01.20 kl. 16:31

