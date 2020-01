YDMYKET: Alireza Firouzja (t.v.) fikk et trøblete første møte med Magnus Carlsen i langsjakk. Foto: KOEN SUYK / ANP

Magnus Carlsen knuste supertalentet (16)

16 år gamle Alireza Firouzja fikk et brutalt møte med verdensmester Magnus Carlsen (29) i Wijk aan Zee-turneringen tirsdag.

Den iranskfødte 16-åringen regnes som et av verdens største sjakktalenter. For første gang møtte han verdensmesteren i langsjakk. Han fikk erfare hvor ille det kan være.

Firouzja bet negler og kikket febrilsk rundt seg, men fant ingen løsning på problemene: Etter 39 trekk var det slutt.

– Her har han vist noen klare mangler, fastslo Jon Ludvig Hammer som ekspert på TV 2.

– Det er delvis udyktighet og delvis overdrevne ambisjoner som har satt ham i trøbbel, fortsatte Hammer.

– På den ene siden var jeg ganske overbevist om at jeg sto godt, men samtidig vet jeg at han er så farlig taktisk, at jeg kviet meg for å forsere ting, for jeg er redd for å overse et eller annet, sa Carlsen på TV 2-sendingen.

Firouzja tok sølv i VM i hurtigsjakk i romjulen – bare slått av nettopp Carlsen.

16-åringen vil ikke lenger representere Iran, og det er uklart hvilken nasjon han kommer til å representere i fremtiden. Kanskje blir det Frankrike. Foreløpig spiller han med det internasjonale sjakkforbundets symbol.

Seieren betyr at Magnus Carlsen er med i kampen om å vinne turneringen, som han har vunnet flere ganger enn noen annen sjakkspiller. Det er nå bare et halvt poeng opp til Fabiano Caruana. Firouzja og Wesley So ligger likt med Carlsen.

– Jeg er bare glad for å være en del av tetgruppen. Ting har gått veldig meg de siste par rundene. Nå er jeg i hvert fall i gang. Jeg slipper et pinlig resultat, sa nordmannen på TV 2-sendingen.

Etter syv strake remiser fra start i Wijk aan Zee-turneringen vant Carlsen søndag over russeren Nikita Vitjugov. Den seieren kom i grevens tid og åpnet muligheten for å vinne turneringen.

Mot trekk 30 fikk Magnus Carlsen et solid tak på Firouzja, som så stadig mer bekymret ut.

– Men Firouzja er en ung løve. Han kommer til å kjempe til siste slutt, fastslo Hans Olav Lahlum som ekspert på TV 2.

Sportsinteresserte Carlsen var nok opptatt av å bli ferdig med partiet og komme seg til hotellet og se Norge i håndball-VM.

Carlsen har nå 116 partier uten tap. Det siste nederlaget i langsjakk kom mot Shakhriyar Mamedyarov 31. juli 2018, for 539 dager siden.

Det gjenstår nå fire runder av den svært prestisjefylte Wijk aan Zee-turneringen.

