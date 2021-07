FÅR ROS: Simone Biles (t.v.), Noah Lyles og Naomi Osaka er noen av idrettssjernene som har åpnet opp. Foto: AFP, PA og Reuters

OL-stjernene åpner opp om psykisk helse: − Jeg er ikke alene lenger

TOKYO (VG) Tennisstjernen Naomi Osaka (23) og turn-ikonet Simone Biles (24) har fått mest oppmerksomhet. Men stadig flere OL-utøvere forteller om utfordringene de sliter med utenfor idrettsbanen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg kjenner at jeg er på gråten når vi snakker om det, sier den norske diskoskasteren Ola Stunes Isene (26).

Han prater med VG i utøverlandsbyen i Tokyo.

Isene har i mange, mange år slitt med sosial angst.

Nå har han fått spørsmål om hva slags tilbakemeldinger han har fått etter at han fortalte sin historie til NRK en liten uke før avreise til OL.

– Det har kun vært positivt. Jeg har fått lange, fine meldinger fra helt tilfeldige personer der ute. Jeg føler meg plutselig ikke alene lenger, sier Isene.

Stort tema i OL

Mental helse har blitt et hett tema her i Tokyo de siste dagene. På torsdagens daglige pressekonferanse med IOC, ble temaet tatt opp flere ganger av journalister fra hele verden.

HAR SOSIAL ANGST: Den norske OL-deltakeren Ola Stunes Isene anger ikke på at han fortalte sin historie. Foto: Bjørn S. Delebekk

Kirsty Coventry, leder for IOCs utøverkomité, bekreftet at de ser en økning i antall utøvere som har tatt kontakt om temaet den siste tiden.

– Vi har tatt grep, og har blant annet en døgnåpen telefon som alle kan ringe. Alle olympiske utøverer har også tilgang på seks gratis konsultasjoner med eksperter over hele verden i etterkant av OL, sa Coventry.

Da den japanske verdenstoeren i tennis, Naomi Osaka, løp opp trappene på Olympiastadion og tente OL-ilden for en uke siden, var øynene til en hel verden rettet mot henne.

23-åringen er superpopulær og tjener mest penger av samtlige kvinner i tennissporten. Men i mai kom noe uventet til syne. Osaka boikottet pressekonferanser i French Open og ble ilagt 150.000 kroner i bot av arrangøren.

Da valgte den japanske yndlingen å trekke seg fra turneringen.

Hun var utmattet etter å ha sloss mot angst og depresjon. At hverken turneringsledelsen eller media trodde på forklaringene hennes, gjorde situasjonen enda verre.

– Jeg forsøker alltid å pushe meg selv til å stå opp for det jeg tror på, men det kommer ofte med en stor porsjon angst. Jeg er ukomfortabel med å være talsperson for utøvernes mentale helse, skriver Osaka i et essay i det siste nummeret av magasinet TIME.

– Jeg håper folk forstår at det er OK å ikke være OK. Og at det er OK å prate om det, tilføyer hun.

NASJONAL YNDLING: Naomi Osaka tenkte OL-ilden forrige fredag. Foto: Natacha Pisarenko / AP

Få «supermennesker»

Arne Jørstad Riise er fagansvarlig for idrettspsykologi i Olympiatoppen. Fokuset der handler gjerne om å prestere. Men da må også helheten være på plass.

Riise forteller om hvordan toppidrettsutøvere gjerne føler på de samme bekymringene som folk flest. Økonomi er et tema som går igjen: For svært mange er det alt annet enn lukrativt å være toppidrettsutøver.

– Det er tøffe tak økonomisk. Og når man bekymrer seg for det, og på toppen av det hele skal prestere i et OL flere år frem i tid, da kan det bli mye å håndtere, sier Riise.

Han mener mental helse har fått økt fokus de siste årene.

– Dette er et tema vi tar på største alvor, sier han.

Oslo befinner også kommunikasjonssjef i Mental Helse, Kristin Bergersen, seg:

– Det må være lov også for idrettsutøvere å kjenne på angst, depresjon og alt annet som følger med. De befinner seg ofte i situasjoner med et enormt forventningspress, både fra andre og seg selv. Men det er veldig få av oss som er supermennesker, sier hun.

JOBBER MED TEMAET: Fagansvarlig idrettspsykologi i Olympiatoppen, Arne Jørstad Riise. Foto: Heiko Junge

Hun mener det har en positiv effekt at Olaf Tufte gråter på TV fordi karrieren er over - selv om det ikke kan kobles til psykisk helse. Åpenhet om følelser er viktig, også for idrettsutøvere.

Osaka-press

OL på hjemmebane skulle bli det store comebacket for Naomi Osaka. Det endte istedet med sportslig nedtur da hun røk ut i tredje runde mot en kvinne som var ranket 42 i verden.

«Sjokk-exit» skrev VG.

– Jeg har definitivt følt et stort press. Jeg tror det er fordi jeg aldri har spilt i OL før og det ble litt for mye for meg, sa Osaka etterpå.

Det skulle bare gå noen dager før en annen stor profil åpnet opp.

Turnstjernen Simone Biles trakk seg fra lagkonkurransen da hun følte at noe var galt. Etter en rufsete innledning på OL, ønsket hun i stedet å pleie sin mentale helse, sa 24-åringen foran verdenspressen i Tokyo.

SUPERSTJERNE: Simone Biles har vunnet fire OL-gull og 19 VM-gull. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

På det tidspunktet hadde hun allerede gitt verden et lite hint på sosiale medier:

«Jeg føler virkelig at jeg har vekten til hele verden på skuldrene mine til tider. Jeg vet at jeg børster det vekk og får det til å se ut som om presset ikke påvirker meg, men dæven det er vanskelig noen ganger. Hahaha! OL er ingen spøk!» skrev Biles.

Stadig flere snakker

Rekken av idrettsprofiler som åpner opp om utfordringer knyttet til mental helse, begynner å bli lang:

Foruten Osaka og Biles, så har friidrettsstjernen Noah Lyles gjort det samme. Eks-svømmeren Michael Phelps har slitt med depresjon. Nylig fortalte Lillestrøm-spiller Tobias Svendsen (21) om angst i et intervju med VG.

HER BOR DE: OL-utøverne er samlet i deltakerlandsbyen i Tokyo. Foto: LAURENT GILLIERON / KEYSTONE

Kulestøteren Raven Saunders er klar på at hun er nødt til å prioritere mental helse under OL i Tokyo.

Og bare dager før OL valgte den australske landslagsspilleren i basketball, Liz Cambage, å trekke seg fra OL. Hun hadde da hatt panikkanfall og visste med seg selv at hun ville få problemer i Tokyo. På Twitter skrev 29-åringen blant annet:

«Jeg har vært skikkelig bekymret for å reise til et «boble-OL». Ingen familie. Ingen venner. Ingen fans. Ikke noe støtteapparat utenfor laget mitt. Det skremmer helt oppriktig vettet av meg».

– Vi håper at det man ser i OL nå, når profiler som Biles og Osaka står frem og sier at de sliter, vil gjøre det mer akseptabelt. Det skaper en aksept for at alle har dårlige dager innimellom, sier Kristin Bergersen i Mental Helse.

KLAR FOR Å KONKURRERE: Ola Isene føler seg meget bra før konkurransene i diskos starter i Tokyo. Foto: KAI PFAFFENBACH / X00446

– Jeg er ikke alene

I Tokyo forbereder Ola Isene seg på diskoskonkurransen som venter om få dager.

Han føler seg bra på trening. Ting sitter som det skal og 26-åringen er i rute foran OL-konkurransen.

Samtidig er han glad for at de store stjernene åpner opp, forteller han til VGs journalist i den japanske hovedstaden:

– Jeg synes det gjør det lettere. Det er litt selvopptatt å tenke at «Får jeg pratet ut om det, så er det lettere når situasjonen oppstår». Men det er veldig fint å se at de store stjerne føler det samme. Da er jeg ikke alene. Jeg er ikke annerledes lenger.