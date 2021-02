PRESSEKONFERANSE: Statsminister Erna Solberg holder coronamøte med pressen klokken 14 fredag. Foto: Berit Roald

Opplysninger til VG: Regjeringen følger helsemyndighetens toppidrettsråd

Regjeringen velger å lytte til Helsedirektoratet som anbefaler videre utsettelse av seriekamper i toppidretter som ishockey og håndball. Samtidig går regjeringen lenger enn helsemyndighetenes råd hva gjelder en gjenåpning av barneidretten.

Det er etter det VG forstår deler av budskapet som vil annonseres på en pressekonferanse ledet av statsminister Erna Solberg klokken 14.

VG kunne i formiddag fortelle hvordan Helsedirektoratet skal ha gitt råd om forlenge pausen med toppseriekamper i idretter som ishockey og håndball, samt stoppe planlagte treningskamper i toppfotballen.

Samtidig anbefaler helsemyndighetene at barn og unge skal kunne spille kamper i sin egen kommune, og ikke bare i internt i sin egen klubb slik reglene er i dag.

På dette området vil regjeringen, etter det VG forstår, gå noe lenger i åpningen enn rådene de har mottatt fra direktoratet.

At regjeringen vil sette toppidretten på vent i enda en periode fremover, er en gedigen skuffelse i idretts-Norge.

– Om politikerne tar og følger disse rådene, så er det en voldsom og uforståelig nedtur, sa generalsekretær i ishokeyforbundet, Ottar Eide, tidligere i dag.

På Idrettens Hus i Oslo var heller idrettspresident Berit Kjøll ikke veldig godt fornøyd. Hun sa at hun satte sin lit til at regjeringen ville åpne opp for toppidrett igjen:

– Dette handler om en stor yrkesgruppe som jeg nå opplever blir neglisjert. Dette handler om noen tusen utøvere som ønsker å gjennomføre sitt yrke. Jeg synes det er underlig at hundretusener skal reise rundt i Norge på vinterferie når disse yrkesutøverne blir stengt ute, og som er underlagt de strengeste smittevernprotokollene, sier Kjøll.