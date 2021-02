PRESSEKONFERANSE: Statsminister Erna Solberg holder coronamøte med pressen klokken 14 fredag. Foto: Berit Roald

Bekreftet: Regjeringen åpner ikke for toppidrett

Regjeringen tillater ikke seriekamper i toppidretter som ishockey og håndball. Samtidig åpnes det mer i barneidretten enn hva helsemyndighetene anbefaler.

Det ble kjent på en pressekonferanse ledet av statsminister Erna Solberg fredag ettermiddag.

– Mange har ønsket ta vi åpner for seriespill i toppidretten. Det har vi ikke funnet rom for nå. Men vi vil ha en dialog med idretten fremover for å se på hva som skal prioriteres når vi en gang kan åpne opp, sa Solberg.

– Hva skal til for at toppidretten kan komme i gang igjen?

– Det er først og fremst smittetrykket totalt sett og vaksineringgraden fremover. Vi har gjort en prioritering nå, og det er barn og unge. Når vi løfter dem, så kan vi ikke løfte for alle andre, sier statsministeren til VG.

VG kunne i formiddag avsløre hvordan Helsedirektoratet har gitt råd om forlenge pausen med toppseriekamper i idretter som ishockey og håndball. Det åpnes heller ikke for treningskamper i toppfotballen fremover.

Samtidig anbefaler helsemyndighetene at barn og unge skal kunne spille kamper i sin egen kommune, og ikke bare i internt i sin egen klubb slik reglene er i dag.

På dette området vil regjeringen gå noe lenger i åpningen enn rådene de har mottatt fra direktoratet:

I innendørsidretter åpnes det nå for at barn og unge under 20 år kan delta i konkurranser med opptil 50 personer til stede, der alle må være fra samme kommune.

I utendørsidretter uten fysisk kontakt, settes det en grense på 200 personer. Og her kan man konkurrere mot utøvere fra hele idrettskretsen eller regionen.

At regjeringen vil sette toppidretten på vent i enda en periode fremover, er en gedigen skuffelse i idretts-Norge.

– Om politikerne tar og følger disse rådene (fra Helsedirektoratet, red. anm.), så er det en voldsom og uforståelig nedtur, sa generalsekretær i ishokeyforbundet, Ottar Eide, tidligere i dag.

På Idrettens Hus i Oslo var heller idrettspresident Berit Kjøll ikke veldig godt fornøyd. Hun sa at hun satte sin lit til at regjeringen ville åpne opp for toppidrett igjen:

– Dette handler om en stor yrkesgruppe som jeg nå opplever blir neglisjert. Dette handler om noen tusen utøvere som ønsker å gjennomføre sitt yrke. Jeg synes det er underlig at hundretusener skal reise rundt i Norge på vinterferie når disse yrkesutøverne blir stengt ute, og som er underlagt de strengeste smittevernprotokollene, sier Kjøll.

Statsminister Erna Solberg avviser åpstander om at hun ikke tar idretten på alvor.

– Vi tar idretten på alvor, men vi har en prioritering. Og nå prioriteres barne- og ungdomsidretten, fordi vi forstår budskapet om faren for frafall. Idretten har fått bedre vilkår enn de fleste andre over lang, lang tid, sier hun til VG.