NYE OPPGAVER: ohann Olav Koss ønsker å bruke mer tid sammen med familien, og trekker seg fra Idrettsforbundet. Foto: Bjørn S. Delebekk

Koss gir seg i Norges idrettsforbund

Johann Olav Koss (52) trekker seg som visepresident i Norges idrettsforbund. Skøytelegenden ønsker å bruke mer tid sammen med familien.

Av Magnus Gamlem

Det var Dagbladet som omtalte saken om Koss’ avgang først. Koss ble innstilt som visepresident i Norges idrettsforbund i mai 2019, og var valgt for en toårsperiode.

Etter 25 år i utlandet tok han med seg familien hjem til Norge i 2019. Sammen med kona Jennifer Lee Koss og deres fire barn, Aksel, Anabelle, Andreas og Arne Alexander har de nå bosatt seg i Koss’ hjemland.

Da VG slår på tråden holder han på å lese for barna før sengetid. Og det er nettopp barna og familien som gjør at han velger å trekke seg fra Idrettsforbundet.

– Jeg har kommet til dem konklusjonen at jeg har for mye å gjøre. Det har kommet fryktelig mange henvendelser etter Mesternes mester, også er det mye med familien – med integrering blant annet – og kona min har fått mange spennende oppgaver. Vi i familien må få nok tid sammen. Min tid er uansett ute, da jeg ble valgt for to år. Kanskje kommer jeg tilbake en annen gang, sier Koss til VG.

Han ønsker også å vie mer av tiden til Right To Play – en organisasjon han selv var med å starte. De jobber for barns rettighet til å leke – uansett hvor i verden de vokser opp.

Koss ble folkehelt under OL på Lillehammer i 1994, hvor han vant hele tre gull på hjemmebane. I det siste har det norske folk igjen fått øynene opp for den tidligere skøyteløperen, hvor han imponerte i en av NRK-programmets klassiske øvelser.