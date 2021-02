TRIPPELT NORSK: Fra venstre: Marte Leinan Lund, Gyda Westvold Hansen, Mari Leinan Lund. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Historiske Gyda (18) ble verdensmester – trippelt norsk i Oberstdorf

OBERSTDORF/OSLO (VG) Gyda Westvold Hansen (18) vant VM-historiens første kombinertrenn for kvinner.

Westvold Hansen gikk ut tre sekunder bak Mari Leinan Lund (21) i langrennet, og tok seg raskt forbi. Allerede etter 1,6 kilometer hadde hun 11 sekunder ned til Leinan Lund, men ut på den andre runden i langrennet kom både Mari Leinan Lund og lillesøsteren Marte Leinan Lund (19) nærmere.

I en helnorsk kamp om gullet holdt Westvold Hansen unna og tok gullet, mens Mari Leinan Lund tok sølvet etter at Marte Leinan Lund falt i den siste utforkjøringen og gikk inn til tredjeplassen.

– Jeg vet egentlig ikke hvordan jeg har det. Det er veldig moro, rett og slett, sier Westvold Hansen til NRK.

– Den dagen kommer vi til å huske resten av livet, alle vi som har drevet med kombinert, sier sportssjef Ivar Stuan til NRK.

Det ble dermed en fantastisk dag for skiidretten i Østerdalen. Westvold Hansen er søskenbarnet til Therese Johaug - som vant 15 kilometer fellesstart med skibytte tidligere på dagen - og de går begge for IL Nansen. De to er begge fra Dalsbygda. Søstrene Leinan Lund er fra Tolga, også det i Østerdalen.

VANT: Gyda Westvold Hansen. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

For første gang var kombinertkvinnene med i ski-VM og det norske laget fikk et fantastisk utgangspunkt etter hopprennet.

Westvold Hansen var blant de største favorittene etter gull i junior-VM og annenplass i historiens eneste verdenscuprenn og innfridde favorittstempelet.

Tara Geraghty-Moats vant det nevnte verdenscuprennet i Ramsau før jul, men var over to minutter bak etter hopprennet og var langt unna medaljekampen.