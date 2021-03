TRIUMF: Aleksandr Bolsjunov og Johannes Høsflot Klæbo har mange dueller. Nå tar russeren et nytt grep for å utfordre avslutningene til Klæbo. Her etter at Bolsjunov vant Tour de Ski sammenlagt i 2020. Foto: Terje Pedersen

Bolsjunov: Blar opp 1,2 millioner for en stormølle

Aleksandr Bolsjunov (24) sier at han vil bruke alle premiepengene fra denne sesongen for å bli enda bedre til OL.

Russeren ble omsider verdensmester, da han vant 30 kilometer fellesstart med skibytte i Oberstdorf. Åtte dager senere brakk han staven noen meter før mål på femmila, i duell med Johannes Høsflot Klæbo.

I en ren spurt mot Klæbo har Bolsjunov fått bank, gang etter gang. Frem mot OL om et år skal russeren jobbe knallhardt med teknikken og spurten.

– Jeg ønsker å kjøpe en tredemølle for å jobbe med teknikken. Nordmennene trener på det en gang i uken. Man må kunne se seg selv hele tiden for å treffe med den perfekte teknikken, sier Bolsjunov i et intervju med russiske Matsj TV.

En «stormølle» eller en skistake-mølle er en tredemølle for langrennsløpere som er bred nok til at man kan skøyte på den.

Bolsjunov har tjent rundt to millioner norske kroner i premiepenger denne sesongen.

– Jeg fokuserer på resultatet, og så er det bra at det er gode premieutbetalinger. Nå tenker jeg på hvordan jeg kan få skrudd opp tredemøllen. Den koster 120.000 euro, alt jeg tjente etter skatt, sier Bolsjunov til Matsj TV.

STORMØLLE: Her testet syklist Edvald Boasson Hagen den nye stormølla under åpningen av det nye utholdenhetsrommet på Olypmiatoppen i Oslo for to år siden. Foto: Trond Solberg

Vinteridrettssjef Helge Bartnes ved Olympiatoppen forteller at de har to tredemøller til litt over én million kroner per stykk i Oslo.

– Det er virker veldig riktig den prisen Bolsjunov nevner. Men stormøllene kan bli dobbelt så dyre og tre ganger så dyre. Det er en tysk produsent som har møller som koster vesentlig mer enn de vi har i Oslo. Også er det en nederlandsk produsent som er i mellomsjiktet, en av dem har vi i Trondheim, sier Bartnes til VG og legger til: – Det er veldig smart av Bolsjunov å investere i en slik mølle.

Det ble et drama uten like på VM-femmila da Klæbo be disket, Emil Iversen ble verdensmester og Bolsjunov tok sølv:

24-åringen har hatt en formidabel sesong. Han vant verdenscupen sammenlagt, Tour de Ski og i tillegg til VM-gullet tok han to sølv og en bronse. Sist helg vant han 15-kilometeren i Sveits, dagen etter ble nummer seks på femmila som Simen Hegstad Krüger vant.

– Ikke nok

Bolsjunov forteller at han og trener Jurij Borodavko har jobbet mye med teknikk og bevegelse, men han har konkludert med at det er vanskelig å gjøre det riktig om han ikke kan se seg selv. Og der håper han det skal være noe å hente i en spurt mot Klæbo i fremtiden.

– Det ser ut som om man gjør det rett, men det er ikke nok til å få det perfekt. Og nå trenger jeg den perfekte teknikken. Hvorfor har min far og jeg laget et spesielt speil? Når jeg trener foran det, ser jeg tydelig hvordan jeg skal overføre tyngden på riktig vis og hvilke bevegelser som er korrekte. På dette området ligger vi langt bak og nordmennene har alt klart, så de skøyter og går klassisk perfekt og vinner dermed mye på teknikken.

Her ble han parkert av Krüger søndag:

Den russiske 24-åringen påstår at i Norge er det en stor tredemølle på hvert skisenter. Det som iallfall er sant er at det står en stormølle på Olympiatoppen. Therese Johaugs personlige trener, Pål Gunnar Mikkelsplass, mener en stormølle er fin for å terpe teknikk.

– For ren spurttrening er det mer matnyttig å bruke vanlig terreng ute. Om han tror at stormølla er et forsprang for Johannes, så kan det gi en mental effekt for ham å skaffe seg en. Om det vil betale seg er jeg usikker på, sier Mikkelsplass til VG.

– Offensiv

Han forteller at Johaug noen ganger bruker stormølla på Olympiatoppen når det er alvorlig dårlig treningsvær ute, med regn og sludd.

– Men at han vil kjøpe en slik mølle viser at han er offensiv. Han vil prøve det som prøves kan. Sånn sett er han langt fremme i å tenke videreutvikling, og de aller beste ser etter små ting, sier Mikkelplass.

På VM-stafetten var Bolsjunov sjanseløs da Klæbo satte inn toppgiret:

Bolsjunov gleder seg til å lære av å se seg selv på mølla med speil foran og kameraer til høyre og venstre, så han får se alle detaljer i tyngdeoverføring og hvor han har kneet og hvor han setter staven.

Den russiske journalisten antyder at halve det russiske laget heller hadde kjøpt seg en Porche Cayenne for premiepengene enn en tredemølle.

– Hundre prosent. Men jeg interesserer meg ikke i det hele tatt, sier Bolsjunov.