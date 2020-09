ROTET SEG BORT: Viktor Hovland falt fra 6. plass til 13. plass på sitt siste hull i US Open Foto: JUSTIN LANE / EPA

Kriseavslutning for Hovland: Mistet topplassering i US Open

Viktor Hovland (23) lå an til en topplassering i Major-turneringen US Open, frem til det raknet på de tre siste hullene.

Hovland leverte spill i verdensklasse gjennom alle de fire dagene, også den siste, frem til det 16. hullet. På det tidspunktet lå Hovland på sjetteplass og bare lederen Bryson DeChambeau hadde spilt bedre gjennom avslutningsdagen.

Men først kom en bogey, før Hovland måtte tåle en dobbelbogey på det nest siste hullet og problemene fortsatte: På avslutningshullet virket det som han traff et tre på sitt andre slag der ballen spratt tilbake i feil retning.

Til slutt måtte han kjempe for en dobbelbogey. Og da falt han et godt stykke nedover listene etter at de tre siste hullene endte fem over par.

På alle de tre første rundene hadde han spilt disse tre hullene på banens par (en birdie og en bogey på runde to). Hadde han greid det den siste dagen også, ville Hovland endt på 4. plass.

Før sitt avslutningshull lå nordmannen fortsatt på en sensasjonelt sterk 6. plass. Men da hans siste runde var over hadde han falt til 13. plass og han endte turneringen syv slag over par.

Men likevel: 13. plassen er meget sterk.

– Det er kjedelig at det ikke blir «topp 10» med den avslutningen. Men han vil lære masse av dette, når han får skuffelsen på avstand, sier Viasat-kommentator og tidligere golfspiller Joakim Mikkelsen etter Hovlands nedtur i avslutningen.

Bryson DeChambeau vant US Open og knuste konkurrentene den siste dagen. Amerikaneren ble den eneste spilleren under par i finalerunden og endte totalt seks slag under par på den svært krevende banen Winged Foot. Matthew Wolff ble nummer, seks slag bak vinneren.

Underveis på den siste dagen av årets US Open var Hovland helt oppe på delt 4. plass etter det niende av 18 hull søndag. Men US Open er kjent for å være en av de turneringene som virkelig tester verdens beste golfspillere. På den krevende banen falt flere storspillere fra i toppkampen søndag og også Hovland ble blant spillerne som fikk det for tøft til slutt.

I Tour Championship ble han nummer 20 nylig etter en dårlig avslutning, og i US Open måtte han tåle en ny nedtur i avslutningsfasen.

– Han lå an til å tjene rundt fire millioner kroner med sjetteplassen, Det koster ham cirka to millioner norske kroner den avslutningen der. Det blir noen kostbare tabber på veien inn, sier Mikkelsen på Viasat-sendingen samtidig som de beste spillerne gjorde opp om seieren.

Men Hovland kjempet godt underveis. Etter at han måtte tåle en bogey på det 11. hullet falt han til 6. plass. Men han slo da tilbake på direkten med en birdie på det 12. hullet og inntok deretter 6. plassen alene. Og Hovland fortsatte å være blant et fåtall spillere som leverte på par gjennom den avsluttende dagen. Før det raknet.

PS! Viktor Hovland ble nummer 12 i US Open i fjor. Da var han fortsatt amatør.

Publisert: 21.09.20 kl. 00:01 Oppdatert: 21.09.20 kl. 00:29

