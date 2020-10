Rafael Nadal gruset Novak Djokovic i French Open-finalen - tangerer Federer i Grand Slam-titler

(Rafael Nadal-Novak Djokovic 6–0, 6–2, 7–5) Novak Djokovic (33) er verdensener i tennis, men ble gjort til statist av Rafael Nadal (34) i French Open-finalen.

Rafael Nadal er grusens udiskutable konge. Han har nå vunnet French Open fire år på rad og totalt 13 ganger: 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020.

Med søndagens triumf er han også oppe i 20 Grand Slam-titler, noe som er likt med Roger Federer. Ingen har flere.

– Går det an å være så god, utbrøt en imponert Eurosport-ekspert Melanie Stokke i studio.

– Nadal ga ikke Djokovic noe håp i denne finalen.

Selv hevdet Nadal etter triumfen ikke tenkte på at han hadde tangert Federer:

– Dette har vært et tøft år, det å vinne her betyr alt for meg. Jeg tenker ikke på de 20 seirene, jeg tenker bare på det som skjer her på Roland Garros. Jeg har hatt mine viktigste øyeblikk i karrieren her. Det er en egen historie med denne byen og denne arenaen.

Rafael Nadal snakket også til publikum og tv-seerne om corona-pandemien:

– Det er et av de verste øyeblikk vi kan huske i verden. Vi må bare fortsette å kjempe mot dette og være positive, sa spanjolen.

Spanjolen tapte ikke en eneste serve før midt i tredje sett (3–3). Han vant første sett blankt 6–0, deretter 6–2 i andre sett, mens det ble 7–5 i det tredje.

– En av tidenes prestasjoner, mente Eurosport-kommentator Ola Bentzen.

Novak Djokovic har hatt et utrolig år, men innrømmet allerede på forhånd at det kom til å bli tøft på Roland Garros:

– Dette er Rafas hus, uttrykte serberen det, vel vitende om at han i de fleste tilfeller taper for Nadal på grusen i Paris.

SUVEREN: Rafael Nadal. Foto: CHRISTIAN HARTMANN / X90079

Dette var Nadals 60. grus-tittel i karrieren.

Rafael Nadal brøt allerede den første serven til Novak Djokovic. En perfekt start for spanjolen. Så vant han også sin egen serve og brøt nok en gang Djokovics serve: 3-0!

Djokovic gjorde det bra i Nadals neste serve, men måtte gi tapt. Det neste gamet ble veldig jevnt, men Nadal klarte igjen å bryte. Og så ordnet han egen serve til 6–0 i første sett.

– Novak Djokovic er ikke seg selv i dag, fastslo Eurosports Ola Bentzen.

Serberen var noe bedre med i andre sett, men tapte 6–2. I tredje sett hevet Djokovic ser flere hakk. Han holdt sine to første server - men på den tredje syntes Nadal det fikk være nok. Men Djokovic bet tenna sammen og brøt tilbake til 3–3 og ledet også 4–3 og 5–4. Så brøt Nadal Djokovics neste serve, og dermed var kampen avgjort.

Match-ballen var et serve-ess. Så satte Nadal seg ned på knærne i pur glede.

Med triumfen søndag tok Nadal sin 100. seier på Roland Garros. Han har tapt bare to kamper på den klassiske tennisarenaen i den franske hovedstaden. Tapene kom mot svensken Robin Söderling i fjerde runde i 2009 og mot nettopp Djokovic i kvartfinalen i 2015.

Novak Djokovic hadde på forhånd tapt bare en eneste kamp i hele 2020. Og det tapet kunne han takke seg selv for da han banket en ball i øyet på en linjedommer i fjerde runde av US Open - og ble disket.

– Nadal varierer så mye bedre, fastslo Eurosport-ekspert Melanie Stokke underveis.

– Djokovic gjør mange feil, fordi Nadal er en vegg der ute, fortsatte hun.

– Det er umulig for Djokovic å vinne dette, sa Øivind Sørvald i Eurosport-studio etter to sett.

