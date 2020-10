Kommentar

Det skuffende knefallet

Av Leif Welhaven

Tommie Smith og John Carlos ble kastet ut av OL etter denne markeringen mot rasisme i 1968. Nå kneles det over store deler av verden, som Harry Kane og Declan Rice gjør her i helgens Premier League-runde. Markeringer av denne typen vil ikke NIFs utøverkomité, som ledes av Astrid Uhrenholdt Jacobsen, ha noe av i forbindelse med olympiske seremonier. Foto: AP/Reuters/VG

En fagforeningsleder som er altfor enig med sjefene gjør sjelden en god jobb for medlemmene sine. Nå lar dessverre Astrid Uhrenholdt Jacobsen & co. være å stå opp før utøveres rett til å markere et standpunkt.

Skal du tåle innskrenkninger i ytringsfriheten din bare fordi du er toppidrettsutøver og vil være med i et OL? Slik er reglene til Den olympiske komité (IOC) i dag, og slik ønsker tydeligvis utøverkomiteen til Norges idrettsforbund at det skal være også i fremtiden.

Forstå det den som kan.

Komiteen ledes av Astrid Uhrenholdt Jacobsen, som normalt er noe av det mest fornuftige og velformulerte vi har i norsk idrett. Men når det gjelder å prioritere en av de viktigste demokratiske verdiene som finnes, har komiteen hun leder dessverre skrevet seg inn i historien på feil side.

I stedet for å benytte sjansen til virkelig å stå opp for ytringsfrihet, og dermed samtidig vise solidaritet med utøvere som lever under andre forutsetninger, valgte Jacobsen og komiteen å danse etter pampenes pipe.

Det valget er til å bli direkte deprimert av.

Å bevare seierspaller og seremonier ubesudlet for markeringer om noe betent eller aktuelt, er nemlig tydeligvis viktigere for norske utøvere enn å kjempe for retten til å kringkaste et standpunkt.

Utøverrepresentantenes unnfallenhet er ikke minst i utakt med tiden. Idretten lever ikke i en apolitisk boble, og nå ser vi en oppvåkning rundt idrettens samfunnsmessige rolle på arena etter arena. For eksempel kneles det i Premier League for å markere avstand mot rasisme. Hadde du gjort det samme på en olympisk seierspall, ville du risikert sanksjoner for å ha brutt det olympiske charteret. Og slik mener tydeligvis den norske utøverkomiteen at det skal være også i fremtiden.

I den olympiske historien er et av de mest ikoniske bildene fra en oktoberdag i 1968. 200-meterløperne John Carlos og Tommie Smith hevet neven på pallen til støtte for Black Power-kampen. Responsen fra IOC: Utkastelse av OL på grunn av et bevisst brudd på “fundamentale prinsipper ved den olympiske ånd”. Men hva er egentlig viktigst? At noen skal innbille seg at idrett kan være bare fred og harmoni uansett hva som foregår i verden, eller at utøvere faktisk selv kan få avgjøre om de ser grunn til å markere noe om viktige spørsmål?

Mer enn 50 år etter Carlos og Smith-saken er for eksempel kampen mot rasisme like viktig, men reaksjonen kan bli den samme dersom noen bryter IOC-reglene i Japan til sommeren.

På den internasjonale arenaen ser vi nå en splittelse mellom utøverrepresentanter. På den ene siden har vi utøverkommisjonen til IOC, som knapt har frontet et selvstendig standpunkt og langt på vei fremstår som marionetter for Thomas Bach & co. På den andre har vi en fremvoksende organisasjon kalt Global Athlete, som utfordrer på en helt annen måte og ser ut til å våge å ta kamper som må tas, ikke minst hva gjelder å innskrenke pampemakten og øke utøverinnflytelsen.

Her er det så synd at vi sjelden ser norske utøvere heve stemme. Men det er direkte ille når det kommer retningsvalg som det utøverkomiteen dessverre nå har tatt i en viktig debatt.

Noe av det tristeste med den manglende evnen til å se det store bildet, er hvor lettvint det er å sitte i Norge og ville sensurere andre utøveres mulige behov. Kan hende holder det for de fleste norske utøvere å være opptatt av trening, søvn og restitusjon, men hva med dem som lever i mindre bortskjemte land?

Høringsuttalelsen fra norsk hold kommer etter at det har kommet et initiativ fra den andre siden av Atlanteren om å forandre den kneblende regelen, som i dag er videre enn kun å gjelde seremonier. Det er nemlig ikke tillatt med noen form for markering eller protest av politisk, religiøs eller raserelatert art. Riktignok kan man selvsagt si det man vil i et intervju, men det er for eksempel ikke tillatt å bære noe på kroppen som fronter et budskap.

Sørgebåndsaken under OL i Sotsji, der IOC reagerte på markeringen etter bortgangen til Astrid Uhrenholdt Jacobsens bror, står igjen som et absurd eksempel på hvor firkantet det er mulig å være. I pressemeldingen om høringsuttalelsen går nå Jacobsen & co. ikke inn på andre sider ved “regel 50” enn at de uansett går inn for å bevare seremonienes nøytralitet. Her kunne det gjort seg med tydelig tale.

Men slikt kunne det kanskje blitt bryderi av. Og det er norsk idrett ikke så glad i.

Publisert: 20.10.20 kl. 04:20