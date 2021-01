GÅR AV: Karen Kvalevåg tok over etter Inge Andersen i NIF. Nå må idrettsforbundet søke etter en ny generalsekretær. Foto: Geir Olsen / NTB

Kvalevåg ferdig som generalsekretær i NIF

Karen Kvalevåg (54) går av som generalsekretær i Norges idrettsforbund 1. juli.

Det bekrefter idrettsforbundet i en epost onsdag formiddag.

Kvalevåg har hatt jobben som idrettsforbundets øverste administrative leder siden høsten 2017. Nå starter hun i stedet som ny administrerende direktør i Revisorforeningen.

Kvalevåg sier at valget hun har tatt ikke har vært enkelt:

– Jeg er også takknemlig for å ha ledet arbeidet med å modernisere og digitalisere idrettsorganisasjonen, sammen med svært kompetente medarbeidere. Dette håper jeg har bidratt til et solid fundament for videreutviklingen av en fremtidsrettet idrettsorganisasjon, sier generalsekretær Karen Kvalevåg.

Hun tok over jobben etter Inge Andersen i idrettsforbundet for tre år siden. Den gangen hadde NIF vært gjennom en turbulent periode i kjølvannet av den såkalte «åpenhetsdebatten».

Kvalevåg kom med denne programerklæringen da hun tok over roret i 2017:

Det skal være Kvalevåg selv som har valgt å gå fra jobben i NIF. Stillingen hennes var i utgangspunktet en åremålsstilling over seks år.

– Jeg skulle gjerne hatt med meg Karen videre på den utrolige spennende reisen vi har foran oss i norsk idrett, samtidig som jeg har forståelse for at hun ønsker å søke nye utfordringer. Jeg ønsker henne lykke til med nye spennende oppgaver i Revisorforeningen til sommeren, sier idrettspresident Berit Kjøll.