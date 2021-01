TIDLIGERE SKISKYTTERPRESIDENT: Anders Besseberg. Foto: Jostein Magnussen

Idrettspresidenten om Besseberg-rapporten: − Rystende lesning

Berit Kjøll har fått flengende kritikk for sin taushet i forbindelse med den mye omtalte Besseberg-rapporten. Nå uttaler idrettspresidenten seg i en pressemelding.

Publisert: Nå nettopp

– Rapporten er rystende lesning, og jeg tar på det sterkeste avstand fra anklagene som fremkommer om maktmisbruk, korrupsjon og forsøkene på å dekke over den systematiske dopingen blant russiske utøvere, slik rapporten beskriver at Anders Besseberg skal stå ansvarlig for, sier Berit Kjøll.

Det kommer kort tid etter at TV 2-ekspert Johan Kaggestad skrev en krass kommentar hvor han blant annet skrev at «Berit Kjøll er i ferd med å bli en kopi av strutsen».

I den såkalte Besseberg-rapporten blir den tidligere presidenten i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) anklaget for korrupsjon og for å hjelpe Russland med å skjule doping.

Besseberg avfeier anklagene om korrupsjon via hans advokat Christian Hjort. VG har forsøkt å nå ham gjentatte ganger, men han har ikke besvart våre henvendelser.

Nå varsler Berit Kjøll at rapporten skal diskuteres i presidentskapmøte tirsdag.

– På flere ulike områder er disse handlingene fullstendig uforenlige med idrettens verdier og våre forventninger til godt styresett i internasjonale idrettsorganisasjoner, sier Kjøll.

– Konkret vil vi vurdere om forholdene i saken gir et grunnlag for å bringe den inn for idrettens domsutvalg her i Norge. Her har vi bedt om en juridisk betenkning til tirsdagens møte. Vi har også invitert president Arne Horten i Norges Skiskytterforbund til dette møtet og vil ha god dialog med forbundet i oppfølgingen av denne saken.

IDRETTSPRESIDENT: Berit Kjøll. Foto: Frode Hansen

Anders Bessebergs advokat, Christian Hjort, har opplyst om at Besseberg ikke ønsker å kommentere enkeltuttalelser så lenge saken er under etterforskning.

Besseberg fastholder at det ikke er grunnlag for korrupsjonsanklagene mot ham.

Kommisjonen bak Besseberg-rapporteren mener mye tyder på at Besseberg ble «kjøpt» av russiske ledere.

– Vi har funnet bevis for at Besseberg har fått verdifulle gaver i form av klokker, jaktturer og tjenester fra sexarbeidere, sa kommisjonslederen Jonathan Taylor på en pressekonferanse torsdag.

Østerrikske myndigheter ba våren 2020 norske Økokrim om å ta over etterforskningen av Besseberg. Saken er fortsatt på Økokrims bord.

Torsdag kom den interne granskningsrapporten som IBU-styret har bedt om.

– Etter kommisjonens syn har Anders Besseberg konsekvent foretrukket og beskyttet russiske interesser i tilnærmet alt han har gjort, heter det i rapporten.

– Bessebergs støtte til russiske interesser går langt ut over generell bekymring, heter det videre i rapporten.

Tidligere WADA-topp Linda Hofstad Helleland har full tiltro til den knusende rapporten om tidligere IBU-president Anders Besseberg (74).

– Dette er på ingen måte overraskende. Som visepresident i WADA fikk jeg en orientering av amerikansk etterretning om hvordan internasjonal idrett styres, og kreftene som står bak, sa hun til VG.

Bessebergs østerrikske advokat, Norbert Wess, har gitt dette svaret til NRK vedrørende anklagene:

– Jeg vil understreke at politietterforskningen fortsatt pågår, at ingen tiltaler er fremsatt og at Besseberg nekter for alle anklager som er kommet fra myndighetene og IBU-kommisjonen.

– Besseberg har aldri spurt om eller akseptert penger, gaver eller fått andre ytelser, verken fra russiske tjenestemenn eller noen andre, skriver Wess til statskanalen.