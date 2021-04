LEGGER OPP: Etter OL er det stopp for håndball-veteran Bjarte Myrhol. Foto: Bjørn S. Delebekk

Bjarte Myrhol legger opp etter OL

Bjarte Myrhol (38) har bestemt seg for å legge håndballskoene på hylla og sette et punktum for karrieren etter sommerens OL i Tokyo.

Av Espen Langeveld

Det bekrefter handball.no. Skadeplagene som Myrhol har slitt med i flere år er hovedårsaken til at 38-åringen har bestemt seg for å gi seg.

– Det har vært en veldig lang og grundig prosess. Jeg har vurdert alle scenarioer – både for og imot. I en lengre periode skrev jeg dagbok. Den var dessverre ikke god lesning med hensyn til smerter, søvn og medisin. Håndballen har betydd alt for meg, men jeg er nødt til å ta bedre vare på min kropp enn det jeg gjør akkurat nå. Dagboka ble tungen på vektskålen, sier Myrhol til nettstedet.

– Det går dessverre ikke en dag uten smerter, og jeg har i en lengre periode sovet dårlig. Å spille håndball på topplan med smerter går greit i en kort periode, men når det strekker seg over så lang tid blir det både demotiverende og vanskelig – fysisk så vel som mentalt. I den forbindelse vil jeg gjerne rette en kjempestor takk til det medisinske støtteapparatet som har hjulpet meg. De har jobbet utrolig profesjonelt og gjort alt for å få meg tilbake, sier Skjern-spilleren videre.

Tidligere landslagskeeper Ole Erevik hyller Myrhols karriere på Twitter:

Avgjørelsen om å legge opp etter OL, ble tatt i starten av mars.

– De første tankene om karrierestopp kom da jeg i fjor høst ble skadet i skulderen, og i etterkant måtte gjennom operasjon og tøff gjenopptrening. Jeg hadde trent enormt godt fram mot denne sesongen, så det føltes urettferdig å bli satt ut av spill på den måten. Etter mange overveielser og samtaler med min kone, tok vi i starten av mars avgjørelsen om karrierestopp, sier kapteinen.

Myrhols danske klubb, Skjern, mener 38-åringen er uerstattelig.

– Det er ingen, på noen måte, som kan erstatte Bjarte Myrhol. Han er et forbilde, en eksemplarisk anfører og leder, både på og utenfor banen. Han har vært en stor verdi for Skjern Håndbol, sier Carsten Thygesen, som er i ledelsen til Skjern, til klubbens hjemmeside.

Thygesen får støtte fra Håndballguttas landslagssjef Christian Berge om en stor profil på og utenfor banen.

– Det har vært en veldig glede å ha med Bjarte i landslaget. Han er bunnsolid både som spiller, menneske og kaptein, og har gjennom det styrt skuta vår, år etter år. Han har vært en av verdens beste linjespillere i en årrekke, og selv om han har vært litt skadeutsatt og gjennom det fått noen kjepper i hjulene i det siste, så håper vi at han kommer seg over kneika til OL. Uansett har jeg selvsagt full respekt for avgjørelsen han har tatt, sier Berge til handball.no.

Linjespilleren har i en årrekke blitt regnet blant verdens beste i sin posisjon, og har vært kaptein både på klubb og landslag. Han står med to VM-sølv med Norge i bagasjen, mens han måtte stå over da Norge tok bronse i 2020.

– Mitt drømmescenario er å avslutte med pokaler med Skjern og OL-gull med Norge – forhåpentlig med masse tilskuere på tribunen. Men uansett hvordan det går, vil jeg tenke tilbake på årene i Skjern Håndbold som noen av de mest fantastiske i mitt lange håndballiv, sier 38-åringen.