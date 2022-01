VM-billett til døden

Selskapet Bhogendra jobbet for, IMAR Trading and Construction, er blant utbyggerne av et hotell- og kjøpesenterkompleks på gigantiske 470.000 m2 i Doha sentrum.

– Bhogendra var i andre etasje. Han kollapset i trappen på vei ned til første etasje skriver HR-sjef Bassel Fakhreddine i IMAR i en e-post til VG.

Han oppgir at Bhogendra raskt ble fraktet til sykehus, men at livet ikke sto til å redde.

Politiet var på stedet, etterforsket hendelsen og konkluderte med at dødsfallet ikke var arbeidsrelatert, skriver IMAR til VG.

Ifølge HR-sjefen tjente Bhogendra 2400 kroner i måneden.

Arbeidsgiveren har nå utbetalt en kompensasjon til familien, selv om selskapet ikke er forpliktet til dette, siden dødsfallet er definert som «naturlig».

Kompensasjonen er på 8750 kroner, oppgir selskapet.

FN-organet ILO, som jobber i Qatar i samarbeid med myndighetene, bekrefter at fall fra høyden er den vanligste dødsårsaken på arbeidsplassene i Qatar.

– Bygningsarbeid er farlig her, som overalt ellers. Det er der vi ser flest alvorlige skader. Det er et stort problem og det er vi bekymret for, sier Max Tuñón, ILOs sjef i Qatar, til VG.

Migrantarbeidere i landet har fått det bedre de siste årene, hevder han:

Det er blitt enklere å skifte arbeidsgiver. Myndighetene har etablert arbeidsdomstoler. Og minstelønn er nå nedfelt i loven.

Mange arbeidsgivere kjemper imot dette. Sterke krefter i Qatar jobber for en reversering, oppgir både ILO og Amnesty til VG.

– Det er en helt annen verden etter lovendringene. Men det mangler fortsatt litt på gjennomføringen, sier Max Tuñón.

I tolv år har Qatar forberedt seg på fotball-VM. Landets mål er å skinne for en hel verden.

– Ingen andre land har kommet så langt med en arbeidslivsreform på så kort tid, uttalte myndighetene nylig og la til:

– Myndighetene forplikter seg til å samarbeide konstruktiv med internasjonale partnere og kritikere for å fortsette å forbedre vilkårene for alle migrantarbeiderne i Qatar.

Tilbake i Nepal sitter Bhogendra Mochis familie.

De har mistet en far og en ektemann.

Borte er også en stabil inntekt og troen på fremtiden.

– I løpet av et år må jeg også reise ut. Om jeg er redd eller ikke, betyr ikke noe, sier Raj (18).

– Jeg har ikke noe valg, sier sønnen.