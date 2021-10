Landslagsprofiler innrømmer: − Så folk gjemme bort mat

Da Marthe Kristoffersen (32) var 18 år og ny på landslaget, så hun løpere legge servietten over maten. Hun lot seg påvirke. Nå kommer også skilederne Vidar Løfshus og Roar Hjelmeset med innrømmelser.

Hun var supertalentet som slo gjennom omtrent samtidig med Therese Johaug. I dag er Marthe Kristoffersen trener. Hun har hatt suksess fra start.

For første gang forteller hun hva hun så som ung skiløper ved matbordet på landslagssamling.

– Det verste flere kunne se, var at folk gjemte bort litt mat og pirket i den, hadde en serviett over maten og slike ting. Det har jeg gjort selv også. For det var perioder hvor jeg var så usikker at jeg nesten ikke visste hva jeg skulle gjøre, for å gjøre det riktig, sier Kristoffersen.

Det gjør hun som gjest i «Gode Dager», podkasten til tidligere landslagskollega Øystein Pettersen og makkeren Hans Olav Ingholm.

Temaet er spiseforstyrrelser i langrenn, som VG har skrevet om de siste ukene. Og Kristoffersen legger ikke skjul på at hun har sett en del.

– Jeg var på landslag i mange år. Det er som alle vet, litt tabu. Det var veldig lite snakk om det, og snakk om det på en veldig rar måte. Vi visste at noen hadde et problem, men for ikke å påvirke dem, var det ikke et tema vi fikk snakke om. Men vi snakket mye om at vi ikke skulle snakke om det, sier Kristoffersen i podkasten.

Egil Kristiansen var landslagstrener i årene Marthe Kristoffersen var på landslaget. Han opplevde det ikke slik at damene ikke fikk snakke om spiseproblematikk.

– Men samtidig ønsket vi ikke at det skulle være tema 24 timer i døgnet, slik at det ble fokus på dét hele tiden, men at vi heller skulle ta det når vi hadde litt tid. På møtene snakket vi om alt mulig, sier Kristiansen til VG.

Han syns det er veldig bra at 32-åringen forteller om sine opplevelser. Og han hyller Vibeke Skofterud, som døde i en vannscooterulykke for tre år siden, for åpenheten hun bød på om sine utfordringer rundt mat og kropp.

– Det er sikkert mange nåværende utøvere som kan kjenne seg igjen. Bortsett fra Vibeke så snakker alle etter karrieren, det er vanskelig å innrømme ting underveis, det skjer i etterkant. Da er det kanskje litt sent, sier Kristiansen.

I boken «Vinnerhjerte», som kom tidligere i oktober, fortalte Marit Bjørgen mye av det samme – som at hun i 20 år så landslagsvenninner pirke i maten og tyne vekten.

I syv sesonger var Kristoffersen lagvenninne med Bjørgen.

De siste ukene har VG skrevet flere saker om spiseforstyrrelser i langrennsmiljøet.

Forskning har vist at 30 prosent av kvinnelige langrennsløpere på høyt nivå sliter med spiseforstyrrelser i én eller annen grad. Det er skyhøyt over resten av befolkningen.

Og eksperter sier problemet bare er blitt større og større.

Marthe Kristoffersen på trening med Vibeke Skofterud, Therese Johaug, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og daværende landslagstrener Egil Kristiansen i 2010.

Vidar Løfshus og Roar Hjelmeset, inntil nylig landslagssjef og landslagstrener, så det samme som Marthe Kristoffersen: Pirking i maten og servietter over for å skjule den.

– Jeg så veldig mye, sier Hjelmeset til VG.

På samling satt han sammen med løperne ved matbordet. Han fulgte med. Etter måltidene kunne han ta en samtale på tomannshånd, si ifra at det ikke ble spist nok – eller at det var null karbohydrater på tallerken.

Han sier han var tydelig overfor utøverne. Viste dem at han så.

Noen syntes det var OK med en tilbakemelding, ifølge Hjelmeset. Andre opplevde han at gikk i forsvarsposisjon og vred fokuset over på andre.

– Det var alltid noen som pirket i maten. På et seniorlag var det som regel en eller annen som satt og ikke spiste ordentlig. Det gikk i bølgedaler. Og det ble pirket mer i maten i utlandet enn hjemme i Norge. Men ting blir litt hausset opp og litt feil, for det kan fremstå som om det bare var Marit Bjørgen som spiste ordentlig mat, og det er feil. Det var flere som gjorde det, sier Hjelmeset, som i dag er tilbake i lærerjobben ved skigymnaset på Hovden.

Vidar Løfshus jobbet i Skiforbundet fra 2006, han var landslagssjef fra 2011 til 2019. Han mener det Marthe Kristoffersen nå forteller, er viktig.

– Det kunne se ut som om noen tok verdens største porsjon. Så var det bare luft og grønnsaker. Så ble det lagt en serviett over og det gikk rett i søpla, forteller Løfshus om sine egne observasjoner.

Han understreker at trenere og ledere jobbet mye med saken. De snakket om utfordringene. Men de opplevde det som vanskelig.

– Kroppsidealet i idretten, samfunnet og sosiale medier er helt på ville veier. Og summen er fatal, sier han.

Løfshus sier han selv aldri konfronterte en utøver om mangelfull spising, selv om han så det med egne øyne.

Men han varslet via helsepersonell og sier at han var sterkt involvert i kulissene.

Løfshus vil ikke bortforklare problemet, men mener det er en utfordring at det er så lett for utøverne å lure systemet.

– Dersom matinntaket ikke er godt nok, kan vi bli enige om at de må trene mindre. Men hva de noterer i treningsdagboken, og hva de faktisk trener, kan vi ikke kontrollere. Da måtte vi vært sammen med dem hele tiden, også om natten. Det går ikke, sier Løfshus, som kommende sesong skal være TV-ekspert for Viasats langrennssendinger.

I fjor sommer sa Egil Kristiansen til VG at i løpet av hans 15 år med langrennsdamene var det ingen som hadde kommet til ham direkte og sagt at de slet med mat og vekt.

– At sannsynligheten er der for at noen har hatt et snev av det, tror jeg sikkert. Sannsynligvis er det det. Men det er ingen som har kommet og sagt at de har et problem eller trenger hjelp av noe slag, sa Kristiansen.

VG konfronterer Marthe Kristoffersen med uttalelsene. Hun husker noe annet enn Kristiansen.

– Det som var positivt, var at hele laget hadde ekstremt mange møter med en coach. Dette var i en periode hvor laget var veldig sterkt. Mat var ofte tema. Vi vet at noen slet. Mange var usikre, jeg også, sier Kristoffersen i «Gode Dager».

– Hvordan vet du at noen slet?

– Det var mange som var åpne på de møtene. Det var bra. De sa ikke at de var syke, men at de hadde et anstrengt forhold til mat, svarer Kristoffersen i podkasten.

Kristiansen gjentar nå at ingen kom direkte til ham og sa de hadde et problem med mat.

– Men det ble avdekket via observasjoner, spørsmål og sånn. Vi avdekket noen problemstillinger da noen innrømmet ting etter at de fikk spørsmål, sier Kristiansen til VG og forteller at det var flere vanskelige saker han måtte håndtere som tok mye tid.

I 2016 ble Kristiansen landslagstrener for skiskytterherrene. Han tror åpenheten rundt spiseforstyrrelser ikke har vært god nok. Han tror heller ikke kvaliteten på det som er blitt formidlet har vært bra nok.

– Det bør være åpenhet rundt hva som skjer når en utøver har for lite inntak av mat. Toppidrett er å være akkurat passe hele tiden. Ikke overvektig og ikke undervektig. Det er vanskelig å være akkurat passe, ut i fra de arbeidskravene som er i de ulike idrettene, sier Kristiansen og fortsetter:

– Dette handler om prestasjonsernæring, for noen kan det bikke over til en slags sykdomsvariasjon. Vi vil at færrest mulig, helst ingen, skal ha tvangstanker om mat og kropp. For noen er usunn mat sunt. Hvis du har som oppgave å øke fettprosenten, så er det direkte usunt å spise bare salat. Men om man har som oppgave å ta av litt, så er det som er såkalt sunt kosthold viktig.

I toppidretten på aller øverste nivå er det også noen som skal ned i vekt, forteller Kristiansen.

– Da er det ekstremt viktig at det er kontroll på det som skjer, også i etterkant, så det ikke går over i en fase så utøveren tror at den skal fortsette å gå ned i vekt, slik at det ikke utvikler seg til en sykdom.

Marthe Kristoffersen var 19 år da hun gikk Norge inn til stafettseier i verdenscupen, som ankerkvinne i Gällivare i 2008, sammen med Marit Bjørgen, Therese Johaug og Kristin Størmer Steira.

I dag er Kristoffersen en het kandidat til å bli den første kvinnelige landslagstreneren på seniornivå i langrenn – når 62 år gamle Ole Morten Iversen gir seg.

Da vil i så fall mat komme høyt på agendaen i miljøet, lover hun.

– Som trener har jeg fokus på andre ting. Hva som får utøverne gode. For å prestere er det veldig mye bedre med mat – og riktig mat, sier Kristoffersen, som har trent frem to landslagsløpere fra Team Veidekke Innlandet.

I løpet av karrieren gikk hun fire VM- og to OL-løp. Hun gikk Norge inn til 4. plass på VM-stafetten i 2009, det er hennes beste plassering i mesterskap. Hun fikk seks individuelle pallplasser i verdenscupen.

Etter karrieren har Marthe Kristoffersen holdt foredrag for Sunn idrett. Her forteller hun om seg selv om ung utøver.

Hun beskriver seg som veldig trygg da hun ble landslagsløper. Men da hun oppdaget pirkingen i maten blant de andre, ble hun usikker.

NM-gull: Marthe Kristoffersen vant NM-stafetten for Varden sammen med Astrid Stav (t.v.) og Kathrine Harsem i 2018.

Nå vil 32-åringen selv bidra til åpenhet, for hun vet det er vanskelig å være ung og ny på landslaget.

– Det er mange ting man ikke tør spørre om. Spising for eksempel. Du lærer, eller blir feillært. Du snapper opp ting, men tør ikke spørre. Du får ikke lov til å spørre om det. Jeg skulle ønske jeg hadde spurt: Hva skjer her? Hva er greia med mat, ikke mat og slike ting? Er det en tanke bak?

Men hun merket fort at råskapen var borte. Bakgrunnen hennes var robust. Hun fant veien tilbake til gamle vaner.

Hun og Øystein Pettersen har en felles beskjed: Skal man kunne hjelpe dem som sliter med mat og vekt, så kan man ikke hysje det ned. Spiseforstyrrelser må behandles som en sykdom. De etterlyser kunnskap. Den må proppes inn, som Kristoffersen sier det. Fra tidlig alder. Hun legger ikke skjul på at motbakkene kan bli enklere om utøverne spiser mindre, men bare for en kort stund.

– Det er en kortvarig glede. Du blir lettere, men du blir ikke en bedre skiløper av det.