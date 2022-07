Kommentar

Kan man reise seg etter en slik ydmykelse?

TUNGE SMELLER: Brasils kollaps mot Tyskland i VM i 2014 og Norges sammenbrudd mot England i EM i 2022 har sine likheter. Her David Luiz og Thiago Silva etter nederlaget på hjemmebane, Martin Sjögren og Ada Hegerberg i Brighton.

BRIGHTON (VG) Hun har vunnet det meste. Nå vil Ada Hegerberg (27) vinne tilbake selvrespekten.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Tre dager etter 0–8-jordskjelvet mot England var hun tilbake på marerittarenaen Amex Stadium, sammen med Ingrid Syrstad Engen og Martin Sjögren.

«Vi må innse konsekvensene av et sånt tap, ikke prøve å lure oss selv eller gjemme oss. Vi må erkjenne det vi har vært gjennom», fastslår den store norske stjernen på pressekonferansen foran fredagens skjebnemøte med Østerrike.

Blir det kvartfinale eller ikke? Forutsetningen er enkel: Østerrike, ranket 21 i verden, må slås, ellers er EM over for Norge, ranket 11.

Det er fem år siden Ada Hegerberg var med i mesterskap. Da endte det med tidenes norske EM-fiasko: Ut etter gruppespillet etter 0–1, 0–2, 0–1.

Etter nederlaget for England vil det se enda mer brutalt ut dersom det går galt denne gangen.

TILBAKE: Ada Hegerberg var ute og kjente på gresset igjen, noen dager etter den store fornedrelsen mot England.

Med Hegerberg tilbake ble Norge løftet frem som en tittelkandidat i internasjonale medier. Hegerberg, Caroline Graham Hansen og Guro Reiten nevnes stadig blant turneringens beste. Innad i laget hadde spillerne medaljeambisjoner.

Akkurat nå våger de knapt å si ordet «kvartfinale». De virker fortsatt preget, blikkene er alvorlige og fokuset på å gjenreise stoltheten.

«For å være helt ærlig, kvartfinale er ikke i hodene våre engang», sier Lyon-spissen.

Hun poengterer at et mesterskap går veldig fort, at de derfor har vært nødt til å bruke de siste dagene på å «stabilisere seg».

Er det mulig å klare det? Kan laget nullstilles på så kort tid? Er det mulig å være mentalt klare etter å ha blitt så til de grader ydmyket og latterliggjort i en av karrierens største kamper?

STJERNEMØTE: Østerrikes store spiller, Bayerns Sarah Zadrazil og Ada Hegerberg traff hverandre på stadion i Brighton kvelden før de møtes i en avgjørende EM-duell. Østerrikerne skulle trene, Hegerberg var på pressekonferanse.

Det finnes knapt lignende eksempler i mesterskapshistorien.

På herresiden har nasjoner som Zaire, Cuba, Saudi-Arabia og Bolivia fått gjennomgå, men det er det ingen som reagerer veldig på. På kvinnesiden vant USA 13–0 over Thailand i forrige VM, og Elfenbenskysten, Ecuador og Argentina er noen av de andre nasjonene som har fått rundjuling de siste årene. Det er liksom som det skal være.

At England slår Norge 8–0 er ikke som det skal være. En såpass stor nasjon, med noen av de aller største stjernene, skal ikke maltrakteres på den måten.

Den eneste lignende følelsen jeg kan huske er fra Belo Horizonte og Brasil-Tyskland i semifinalen i herrenes VM i 2014. Der var det også en uvirkelig stemning, ingen forsto hva som skjedde før tidenes fotballsmell plutselig var et faktum.

HVA SKJER? Luiz Felipe Scolari fortviler under møtet med Tyskland.

Som hos Norge var det fullstendig kaos i det brasilianske laget, 0–5 etter en snau halvtime, fire baklengs fra det 23. til det 29. minutt, og til alle som har kritisert Martin Sjögren for apati før pause mot England (meg selv inkludert):

Trøsten hans kan være at Brasil-legenden Luiz Felipe Scolari, den gangen 65 år gammel og en av de mest meritterte i verden, heller ikke greide å stoppe bølgen som slo over dem. Det gikk for for fort, sjokket var for stort og ingen bytter ble gjort før 1. omgang var over.

Tyskland kunne bare komme seg opp i angrep, så ble det mål. England kunne bare komme seg opp i angrep, så ble det mål. Det var komisk enkelt og store personlige feil begge steder.

Det stoppet på 1–7 i Belo Horizonte, det kunne og burde blitt større sifre. Det stoppet på 8–0 i Brighton, det kunne og burde blitt større sifre.

I BRIGHTON: Trond Johannessen.

Sammenligningen skal selvsagt ikke trekkes for langt, dimensjonen på fornedrelsen brasilianerne opplevde på hjemmebane var på et annet nivå. Ydmykelsen, den sårede selvfølelsen for en idrettsutøver, har likevel sine klare likheter – det samme har den mentale kampen for å løfte seg igjen.

Scolari lovet at laget hans skulle slå tilbake i bronsefinalen mot Nederland, men det er god grunn til å tro at 1–7-smellen ikke var ute av hodet på spillerne: Fire dager senere ble det to nye baklengsmål de første 17 minuttene og 0–3 til slutt.

Da hjalp det ikke at landslagssjefen hadde ledet Brasil til VM-gull i 2002. Han var ferdig, han huskes for 1–7 resten av livet etter det han kaller «den verste dagen i mitt liv».

ALVORLIGE: Det var ikke så mange smil da Ada Hegerberg og Ingrid Syrstad Engen møtte pressen torsdag.

Nå er det fire dager siden Norge ble avkledd, og Martin Sjögren lover ingenting foran møtet med Østerrike. Han snakker om «veldig spesielle dager», men mener Norge har en kjempemulighet hvis spillerne klarer å «håndtere situasjonen».

De har fått psykologhjelp, de har bearbeidet, snakket, prøvd å forstå hvordan det kunne gå så galt – og nå skal de prøve å komme seg videre, bokstavelig talt.

Østerrike må angripes og Ada Hegerberg vet at hun har et ekstra ansvar med sin rutine fra de største kampene. Hun lover at hun skal gå foran, og det finnes knapt en bedre anledning til å score sitt første EM-mål siden 2013 og første mesterskapsmål siden møtet med Elfenbenskysten i VM i 2015.

Scenen er hennes.