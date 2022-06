DUO: Mathias Berntsen, med ryggen til, og Hendrik Mol vant åpningskampen mot USA i VM.

Måtte lære å spille på nytt etter skade på øyet – nå jakter de VM-suksess

Gullvinnerne fra OL, Anders Mol og Christian Sørum, tar av seg hatten for bror og VM-konkurrent Hendrik Mol.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Han og makker Mathias Berntsen startet mesterskapet i Roma på best mulig vis med seier 21-23, 21–17 og 15–12 mot den amerikanske duoen Chaim Schalk/Theodor Brunner.

Og det er det Hendrik Mol har mest lyst å prate om, ikke skaden han pådro seg i 2014. Men det er blant annet på spørsmål om den duoen Mol og Sørum drar frem superlativene.

– Jeg tror ikke alle spillerne er klar over hva han går igjennom, sier bror Anders i et intervju med Viaplay og fortsetter:

– Jeg har prøvd å spille med ett øye selv, det er helt umulig å se dybden i spillet. Når du spiller med en ball, og det er så mye øye/hånd-koordinasjon som det er i sandvolleyball, så er det bare enormt imponerende.

Makker Sørum slenger seg på hyllesten.

– Det å komme til VM er en enorm prestasjon uansett. Det at han i tillegg nesten ikke ser på det ene øyet, gjør det desto mer imponerende.

HYLLER: Christian Sørum og Anders Mol, her etter OL-gullet i Tokyo, bruker store ord når de beskriver Hendrik Mol som volleyballspiller.

Den tre år eldre Hendrik, har følgende å si om sin egen skade:

– Jeg ser ikke så mye på den venstre øyet. På grunn av en bakterieinfeksjon som jeg fikk da jeg spilte college-volleyball på Hawaii, sier han til VG.

Han forteller at «ikke så mye» er 10 prosent syn, og han vedgår at det ikke er optimalt.

– Det er klart at det er utfordrende. Spesielt når det er mye sol, mye vind og mye drit som det var på kampen i dag. Da er det vanskelig, men det funker.

Og det at det funker er det Hendrik fokuserer på, og har fokusert på siden han «på en måte lærte seg å spille på nytt», som han selv sier.

I 2017 slo han seg sammen med Mathias Berntsen, og nå føler duoen at i VM kan det meste være mulig.

– Selvfølgelig har Anders og Christian et favorittstempel, de har vunnet nesten alt som går an å vinne bortsett fra VM. Sånn sett kan vi være en litt «dark horse» i dette mesterskapet. Vi har spilt ekstremt bra, vi kan slå hvem som helst, sier Berntsen til VG.

Det etter at de kvalifiserte seg til mesterskapet i siste liten etter en femteplass i en turnering i Tyrkia. En prestasjon Hendrik omtaler som «nesten litt mirakuløst».

Lørdag klokken 13.00 venter den tsjekkiske duoen Ondrej Perucic/David Schweiner i kamp to av tre i gruppespillet.

– Det blir tøft, men vi har aldri tapt for de. De var i finalen i eliteturneringen i Ostrava for to uker siden mot Andres og Christian. Men det er et lag vi kjenner godt og liker å spille mot, så jeg tror sjansene våre er gode, sier Berntsen.

Og etter seieren i åpningskampen har Berntsen tro på avansement til finalespillet.

– Akkurat nå så har vi veldig gode muligheter til å komme ut av puljen å bli nummer én eller to.

Skulle Berntsen/Mol bli det, tar de seg til finalespillet. Der kan de potensielt ende opp med å møte Mol/Sørum.

– Hvem vinner av de to norske duoene?

– Vi får håpe det skjer så sent i sluttspillet som mulig. Så vi kan konkurrere om medalje begge to, avslutter Hendrik.