BLODPRØVE: Simona Halep ble sjekket av medisinsk personell under sin tredje runde-kamp torsdag. Hun avla blodprøve og fikk sjekket blodtrykket.

Fikk panikkanfall midt under kampen

Tidligere French Open-vinner Simona Halep (30) fikk pustevansker og det hun beskriver som panikkanfall under kampen mot kinesiske Zheng Qinwen - som hun overraskende tapte.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg vet egentlig ikke hvorfor det hendte, fordi jeg ledet kampen og spilte bra. Men det bare skjedde, og som jeg sa, jeg «mistet» det. Jeg klarte ikke å holde fokus, vedgår rumenske Simona Halep ifølge BBC.

Det var åpenbart at Halep - som vant turneringen for fire år siden - brått slet voldsomt mot 19 år gamle Zheng Qinwen i andre runde-oppgjøret torsdag på Roland Garros.

Halep, som toppet singlerankingen to ganger i tidsrommet 2017 til 2019, vant første sett oppskriftsmessig 6–2. I det andre ble hun rammet av panikkangstanfall. Hjelp ble tilkalt. Den var til liten hjelp. Zheng Qinwen - ranket som nummer 74 i verden - vant 11 av de 12 siste gamene og de to siste settene 6–2 og 6–1.

– Det var ganske vanskelig rett etter kampen. Men nå har jeg det bra. Jeg har hentet meg og vil ta lærdom av hendelsen, uttalte Simona Halep under pressekonferansen senere.

Hun tilføyer at det ikke, slik hun ser det, var noe farlig.

– Men det skjedde, og derfor er det fint at jeg er i stand til å smile nå, understreker hun.

Hos hennes trener Patrick Mouratoglou satt det - smilet - ikke like løst. Han ber om unnskyldning for ikke å ha levd opp til sin status som stjernetrener. Det gjør han i et innlegg på sin Instagramkonto , der han ikke nevner panikkanfallet:

«Resultatene i Madrid, Roma og Roland Garros holder for en spiller av Simona Haleps kaliber, og jeg tar fullt ut ansvaret for det (...). Jeg krever mye mer av meg selv og vil beklage overfor hennes tilhengere, som alltid er støttende.»

Simona Halep var ikke den eneste blant de antatt bedre spillerne som torsdag måtte takke farvel til det åpne franske mesterskapet på grus. Fjorårets Wimbledon-finalist, tsjekkiske Karolina Pliskova (seedet åtte og ranket åtte i verden) røk ut mot franske Leolia Jeanjean (227 i verden) - til overmål med settsifrene 2–6, 2–6.

USTOPPELIG: 20 år gamle Iga Swiatek fra Polen.

Danielle Collins, seedet ni i turneringen, måtte gi tapt for landsmanninne Shelby Rogers.

Superfavoritten, verdensener Iga Swiatek (20) fra Polen, stormer imidlertid uanfektet frem. Hun tok sin 30. seier på rad da hun slo ut amerikanske Alison Riske i løpet av 61 minutter med settsifrene 6–0, 6–2. Swiatek vant French Open i 2020.