NTNU-ekspert: Syv enkle grep som sikrer løpeformen

Vil du bruke våren til å komme i løpeform, eller trener du mot en konkurranse? NTNUs løpeekspert deler sine beste råd for å bygge en solid grunnmur – og advarer spesielt mot én typisk tabbe.

Av Yasmin Sunde Hoel

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Våren er her, og for mange betyr det at joggeskoene finnes frem.

Men for å få mest mulig ut av løpingen, er det viktig å starte med å bygge seg en såkalt base eller grunnmur, forteller Thomas Fremo.