Casper Ruud fikk advarsel etter toalett-krangel med dommeren

(Ruud – Bautista Agut 0–1, kampen pågar) Tennisstjernen Casper Ruud ble irettesatt av dommeren fordi nordmannen ikke brukte en toalett-pause riktig.

Ruud tapte første sett i tiebreak 6–7 mot spanske Roberto Bautista Agut i ATP 1000-turneringen i kanadiske Montreal. Da det andre settet skulle starte, fikk nordmannen advarsel fra dommeren for usportslig oppførsel.

Ruud skal ha bedt om en pause for å gå på toalettet, men han gikk angivelig aldri på do. Istedenfor skiftet han bare tøy. Nordmannen virket tydelig oppgitt.

Slik gikk samtalen mellom dommeren og Casper Ruud:

Dommeren: – Du må gå på toalettet også. Det er regelen.

Casper Ruud: – Hvis jeg må skifte undertøy, hva skal jeg gjøre, gjøre det på banen?

Dommeren: – Nei, du gjør begge deler. Det er kalt en «bathroom break». Regelen går under «bathroom break rule», du kan skifte klær, men du må også gå på toalettet.

Casper Ruud: – Så jeg må bare late som at jeg tisser?

Dommeren: – Ja, du må gå på toalettet, når du sier at du skal på toalettet.

Casper Ruud: – Jeg sa ikke at jeg skulle på toalettet. Jeg sa at jeg skulle skifte.

Dommeren: – Ja, og det går inn under «bathroom break»-regelen.

Casper Ruud: – Så neste gang «faker» jeg at jeg går på toalettet?

Dommeren: – Det er din business, men når du ikke går dit må jeg gi deg en advarsel.

Casper Ruud: – Og advarselen er en 3000 dollar bot eller noe?

Dommeren: – Det har jeg ingen anelse om.

Ifølge The Guardian endret Det internasjonale tennisforbundet (ATP) toalett-regelen for herrer i fjor til at man kun har mulighet til å gå på do en gang i løpet av kampen. Det må skje mellom sett, og ikke ta lenger enn tre minutter.

I en eventuell kvartfinale venter vinneren av Cameron Norrie og Felix Auger-Aliassime.