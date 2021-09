Tarjei Bø tilbake i trening etter dramatisk rulleskifall: − Det skal ikke skje

Skiskytter Tarjei Bø (33) mistet flere uker med trening etter to stygge fall på rulleski i august. Han mener han ikke burde stilt til start med bindinger andre hadde falt med bare en uke tidligere.

– De første dagene var naturligvis verst. De var litt tunge. Etter en ukes tid begynte jeg å kunne sove normalt igjen, men da kom det en uke til hvor ting ikke fungerte helt. Jeg hadde veldig lite energi, sier Tarjei Bø til VG.

Det var under et rulleskirenn i tyske Wiesbaden skiskytteren falt to ganger etter at bindingen løsnet på begge skiene.

33-åringen pådro seg både hjernerystelse og flere skrubbsår etter fallene og mistet blant annet skiskytterlandslagets treningssamling i østerrikske Obertilliach.

Nå er stryningen endelig i gang med treningen igjen og Bø snakker ut om det som skjedde og de tøffe ukene som fulgte.

– Jeg ble veldig overrasket. Jeg skjønte ikke helt hva som skjedde annet enn at du merker at skiene forsvinner under deg. Men jeg har sett i etterkant at den bare datt rett av før jeg skulle sette foten i bakken, sier Bø og fortsetter:

– Det skjer så fort, spesielt det andre fallet. Du rekker ikke tenke før du ligger der. Det andre fallet var veldig hardt, så da jeg lå der, var jeg ganske sikker på at jeg hadde brukket noe. Det skjedde heldigvis ikke. Så der var jeg litt heldig. At jeg slapp det var vesentlig med tanke på OL.

Flere langrennsløpere har også falt på rulleski etter at bindingene har løsnet denne sommeren – blant annet Martin Løwstrøm Nyenget og Simen Hegstad Krüger.

Det er Rottefella som produserer bindingene landslaget bruker. Bø mener selv han ikke burde stilt til start med de bindingene han brukte.

– Det som mange av oss har opplevd, både av langrennsgutta og andre, det skal ikke skje. Å gå på rulleski er farlig uansett om utstyret fungerer. Så vi er veldig bevisste på å være forsiktige, men når sånne ting skjer er det utenfor din kontroll. Da har du på en måte senket «guarden». Du stoler på at utstyret skal fungere, sier 33-åringen.

– Jeg synes det tok litt for lang tid fra de første fallene til alarmklokkene virkelig ringte. Jeg skulle nok aldri kommet til start med de bindingene når folk hadde trynet helgen før på Blink-festivalen. Men de har tatt selvkritikk og har nok skjønt at de ikke gjorde en tung nok jobb, fortsetter han.

Rottefella har tidligere beklaget feilene til NRK:

«En rulleskibinding skal ikke dette av eller åpne seg, uansett hvilken leverandør det er. Vi jobber med vekt og alt mulig annet for å gjøre det så optimalt som mulig. Dessverre kan det skje ulykksalige hendelser og denne gangen var det våre bindinger. Sikkerhet er i høysetet, og vi legger oss flate for at det er en intern kontroll som ikke har fungert. Det er trist, og det gjør vondt. Vi er en norsk leverandør som produserer alt i Norge. Det er ikke et tredjeland som gjør det for oss. Derfor er det en kjedelig sak for oss internt. Jeg skjønner frustrasjonen til Emil, til skiskytterne, til Tarjei Bø. Den tar vi og føler på internt i Rottefella. Vi gjør nå alt vi kan for å rette opp i dette her, og mer enn det får vi ikke gjort», skriver Henrik Kvissel i en e-post til kanalen.