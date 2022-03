forrige



FLYKTET: Tidligere Roma- og Sjakhtar Donetsk-trener Paulo Fonseca tok med seg familien og reiste fra Kyiv til Lisboa da krigen brøt ut.

Idrettsprofiler på flukt: − Våknet opp til fem eksplosjoner på rad

Flere idrettsprofiler har reist fra sine jobber i både Russland og Ukraina som følge av krigen.

Den tidligere portugisiske fotballspilleren Paulo Fonseca var i den ukrainske hovedstaden Kyiv da invasjonen startet sist torsdag.

– Jeg våknet opp klokken fem om morgenen til fem eksplosjoner på rad, sa Fonseca til den portugisiske avisen Jornal de Noticias samme dag som krigen brøt ut.

Fonseca har jobbet som fotballtrener siden han la opp som spiller i 2005. Fra 2016 til 2019 var han trener for ukrainske Sjakhtar Donetsk, før han tok over ansvaret for Roma frem til sommeren 2021.

Han er gift med ukrainske Katerina Fonseca, og de bodde på et hotell i Kyiv sammen med sin sønn da krigen begynte. Etter planen hadde de et fly bort fra Ukraina sist torsdag, men det var umulig å ta.

– Dette er den verste dagen i mitt liv. Nå er det bare å vente og være heldig, og be for at en bombe ikke faller på oss, sa Fonseca da.

Med hjelp av den portugisiske ambassaden kom Fonseca og familien seg ut av Ukraina i en minivan sammen med blant andre de portugisiske Sjakhtar Donetsk-spillerne Edgar Cardoso og Filipe Sousa.

De ble kjørt over grensen til Moldova, før de dro videre til Romania. Derfra fløy de til den portugisiske hovedstaden Lisboa, hvor de landet mandag.

– Jeg kunne ikke lenger jobbe i landet som bomber hjemlandet mitt, sier Andrij Voronin til den tyske avisen Bild mandag.

Den tidligere ukrainske landslagsspissen, som blant annet spilte for klubbene Mainz, Bayer Leverkusen og Liverpool i løpet av karrieren, har siden oktober 2020 vært assistenttrener for Dinamo Moskva.

Tirsdag ble det bekreftet fra Dinamo Moskva at Voronin, som også spilte i klubben fra 2010 til 2014, hadde forlatt jobben.

– Vi kom oss ut av Moskva med et planlagt fly før det ble fullstendig blokkert, men vi kunne ikke lande i Düsseldorf. Vi fløy via Amsterdam, sier Voronin og legger til at han er der med sin nyopererte far, sin svigermor, kone og barn.

Voronins intervju med Bild ble gjort fire døgn etter invasjonen, og han fortalte da at han hadde vært uvel i fire dager av alle bildene fra hjemlandet sitt.

– Det hele er like uvirkelig som en skrekkfilm. Jeg har knapt noen ord igjen, sier 42-åringen.

– Tankene mine og hjertet mitt er i Ukraina. Jeg har venner i Kharkiv, Kyiv og i min hjemby Odessa. Jeg får meldinger hvert femte minutt. Det er vanskelig å holde ut. Jeg vil bare hjelpe. Jeg vet ikke om jeg skal si det, men hvis jeg var i Ukraina akkurat nå ville jeg nok også hatt en pistol i hånden.

FORLOT JOBBEN: Ukrainske Andrij Voronin, her fra kampen mot Sverige i Kyiv under fotball-EM 2012, har reist fra Russland og jobben som assistenttrener i Dinamo Moskva.

En annen som også har forlatt en trenerjobb i russisk fotball som følge av Russland invasjon av Ukraina er tyske Markus Gisdol.

Trenerveteranen tok over ansvaret for Lokomotiv Moskva i oktober 2021, men etter kun tolv kamper sa det stopp.

– For meg er fotballtrener den beste jobben i verden, men jeg kan ikke forfølge mitt kall i et land hvor lederen er ansvarlig for en angrepskrig midt i Europa. Det er ikke i tråd med mine verdier, så derfor har jeg sagt opp stillingen min som trener for Lokomotiv Moskva med umiddelbar virkning, sier Gisdol til Bild tirsdag.

– Jeg kan ikke stå på treningsfeltet i Moskva, og noen kilometer unna gis ordre som bringer store lidelser til et helt folk. Det er min personlige avgjørelse, og jeg er helt sikker på den.

52-åringen har allerede landet i Tyskland etter at han måtte fly via tyrkiske Istanbul.

Onsdag ble det også klart at tyske Daniel Farke har sagt opp jobben som hovedtrener i russiske Krasnodar – klubben hvor norske Erik Botheim spiller – sammen med tre andre i trenerstaben. I den saken har det ikke kommet noen uttalelser om det er grunnet krigen.

Donetsk, som Russland har anerkjent som en uavhengig utbryterrepublikk, er hjembyen til fotballklubben Sjakhtar Donetsk. Grunnet konflikten mellom Russland og Ukraina ble klubben tvunget til å flytte fra Donetsk allerede i 2014.

Siden har de spilt hjemmekamper både i byene Lviv og Kharkiv, samt at hovedkvarteret og treningsfasilitetene lå i Kyiv.

Det var her Sjakhtar Donetsks 13. brasilianske spillere befant seg da invasjonen av landet startet sist torsdag, og søndag dro da sammen med sine familier fra Kyiv og mot grensen. Det skrev Sjakhtar Donetsk på sine hjemmesider.

Mandag krysset de grensen til Romania sammen med Dynamo Kyiv sine internasjonale spillere.

– Evakueringen av spillerne ble gjort mulig takket være personlig assistanse fra UEFA-president Aleksander Ceferin, det ukrainske fotballforbundets president Andrii Pavelko og det moldovske fotballforbundets president Leonid Oleinichenko. Vi vil takke for hjelpen til alle som har deltatt i denne prosessen, skriver Sjakhtar Donetsk.