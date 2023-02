Casper Ruud er verdens fjerde beste tennisspiller ifølge verdensrangeringen.

Ruud holder 4.-plassen på verdensrankingen

Casper Ruud (24) henger fortsatt med i toppen av verdensrankingen i tennis.

NTB

Året startet ikke som ønsket for den norske tennisstjernen. I årets første Grand Slam takket 24-åringen for seg i annen runde etter tap for Jenson Brooksby.

Til tross for den tidlige exiten i Australian Open er fortsatt Ruud å finne på en 4.-plass i verdensrankingen med 5515 poeng etter et sterkt fjorår.

Stefanos Tsitsipas (3.-plass), Carlos Alcaraz (2.-plass) og Novak Djokovic (1.-plass) inntar plassene over.

Stefanos Tsitsipas klatret til 3.-plass etter å ha nådd finalen av Australian Open tidligere i år. Grekeren ligger dermed bare 425 poeng foran Ruud etter finaletapet mot Novak Djokovic, som topper listen.

Spanjolen Carlos Alcaraz ligger på 2.-plass. 19-åringen var rangert som verdens beste før Australian Open, men måtte melde avbud i forkant av turneringen grunnet en skade.

På 5.-plassen finner man Andrej Rublev. Det skiller 1450 poeng mellom Ruud og Rublev.