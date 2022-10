SKILLES: Johann Olav Koss og Jennifer Lee, her på Idrettsgallaen i 2020.

Johann Olav Koss og kona skilles etter 13 år

Johann Olav Koss og Jennifer Lee går fra hverandre.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Skøytehelten Johann Olav Koss og kona Jennifer Lee går fra hverandre etter 13 år som mann og kone. Det skriver Dagbladet/Se og Hør.

Det er Koss som bekrefter bruddet. Paret giftet seg i den norske sjømannskirken i New York 2009 og bodde lenge sammen i kanadiske Toronto. Året etter kom det første barnet.

De to flyttet hjem til Norge og Oslo sommeren 2019 etter nesten 25 år i utlandet. Sammen har de fire barn.

Koss har tidligere vært gift med milliardærarvingen Belinda Stronach. De skilte seg etter tre års ekteskap i 2003.

Han vokste opp på Lørenskog og var for 30 år siden en av Norges største idrettshelter. VM-gullet i 1990 innledet fire fantastiske år som kulminerte med tre gull og tre verdensrekorder under Lillehammer-OL. Han ble i 1994 kåret til «Årets Idrettsutøver» av det amerikanske magasinet Sports Illustrated.

Etter OL-gullet på 1500 meter donerte han seiersbonusen til Olympic Aid. Han engasjerte seg i og overtok senere den humanitære organisasjonen som ble omdannet til Right To Play. Koss er fortsatt engasjert i både den norske og internasjonale delen av organisasjonen som jobber for barns rettigheter til å leke – uansett hvor i verden de vokser opp.

Koss studerte medisin, men snart fylte det humanitære arbeidet mye av tiden hans. Right To Play førte ham etter idrettskarrien til Canada. Han var i perioden 1999–2002 medlem av den internasjonale olympiske komiteen IOC.

Johann Olav Koss ble valgt til visepresident i Norges idrettsforbund etter hjemkomsten til Norge for tre år siden, men valgte i fjor ikke å stille til gjenvalg for å bruke mer tid sammen med familien.