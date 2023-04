Ståle Solbakkens norske landslag er nummer 44 på den nyeste Fifa-rankingen.

Norsk fall på Fifa-rankingen

Norge vant ingen av årets to første kamper og går ned ett hakk til 44.-plassen på Fifas oversikt over verdens best rangerte herrelandslag i fotball.

Ståle Solbakkens mannskap røk forrige måned 0-3 for Spania og spilte 1-1 mot Georgia. I begge bortekampene hadde Norge dårlig uttelling og havnet på kraftig etterskudd i EM-kvalifiseringen.

Fifa-rankingen som ble sluppet torsdag, var den første siden desember. Også på den forrige lista ble det et fall da Norge havnet på 43.-plass.

Siden sist har Argentina inntatt toppen. Den regjerende verdensmesteren er først foran Frankrike, mens Brasil er treer etter å ha blitt kastet ut av lederrollen.

Danmark på 19.-plass er best rangerte lag fra Norden, men er blitt passert av Senegal. Tre hakk bak følger Sverige.

Topp ti (siste plassering i parentes):

1) Argentina 1840,93 (2), 2) Frankrike 1838,45 (3), 3) Brasil 1834,21 (1), 4) Belgia 1792,53 (4), 5) England 1792,43 (5), 6) Nederland 1731,23 (6), 7) Kroatia 1730,02 (7), 8) Italia 1713,66 (8), 9) Portugal 1707,22 (9), 10) Spania 1682,85 (10).

... 44) Norge 1463,77 (43).

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post