Christian Berge satser for fullt videre på Kolstad. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Kolstad-trener Berge takket nei til Island-tilbud

Christian Berge kommer ikke til å kombinere trenerjobben i Kolstad med en rolle som islandsk landslagstrener.

NTB

Det opplyser Kolstad i en pressemelding torsdag formiddag. Trønderklubben har tilsynelatende åpnet for at Berge kunne kombinere de to jobbene.

– Det var ingen enkel avgjørelse. Tilbudet om å trene det islandske landslaget i tillegg til Kolstad var fristende. Det var jo en slik kombinasjon jeg ønsket med det norske landslaget, men det lot seg dessverre ikke gjøre, sier Berge og legger til:

– Når jeg nå landet på at jeg trekker meg som aktuell trenerkandidat for Island, så var det først og fremst på grunn av familiære årsaker. Jeg ønsker å prioritere tid med familie når jeg først har litt roligere landslagsperioder med Kolstad.

Den tidligere landslagssjefen lukker ikke døra for liknende tilbud i fremtiden, men at det må passe.

Berge måtte gi seg som sjef for de norske håndballherrene da han overtok Kolstad i fjor vår.

Norge tok to VM-sølv og en EM-bronse under Berges ledelse fra 2014 til 2022. Han har hatt stor sportslig suksess i det hardtsatsende Kolstad-prosjektet. Laget vant NM i februar, gikk til topps i grunnserien og er klar for semifinale i eliteseriesluttspillet.