Viktor Hovland slet søndag.

Blytung runde for Hovland – Ute av tetkampen

Viktor Hovland gikk den fjerde runden på seks slag under par på sisterunden av Wells Fargo Championship og forsvant ut av seierskampen.

NTB

Den siste runden pågår fortsatt

Dermed ble det en brutal avslutning på turneringen for den norske golfstjernen - som vartet opp med en solid runde lørdag og startet den siste runden med gode muligheter for en topp ti-plassering.

Hovland måtte tåle to bogeys bogeysBogey: Et slag over hullets par. For eksempel å bruke fem slag på et hull der par er satt til fire slag. på de første ni hullene, og i andre halvdel av runden gikk vondt til verre. Ekstra ille endte det på hull nummer 16, der Hovland måtte tåle en dobbeltbogey. dobbeltbogey.Dobbeltbogey: To slag over hullets par. For eksempel å bruke seks slag på et hull der par er satt til fire slag.

Birdien BirdienBirdie: Et slag under hullets par. For eksempel tre slag på et hull der par er satt på fire slag. på hull nummer åtte ble Hovlands eneste søndag.

Etter å ha avsluttet sin runde var nordmannen 17 slag bak den amerikanske lederen Wyndham Clark.

Wyndham Clark er nå 18 slag foran Hovland - og leder fire slag foran Xander Schauffele.

