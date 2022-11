United videre i ligacupen etter ellevill omgang - Ronaldo-skuffelse for youtuber

(Manchester United – Aston Villa 4–2) Opptur for Manchester United da de gikk videre i ligacupen. Trolig var det bare en i United-drakt som var skuffet etter seieren mot Aston Villa.

Oppdateres!

Youtuberen «iShowSpeed» fra Ohio i USA dro hele veien til Manchester for å se sitt store idol. 17-åringen er kjent for å lage eksentriske videoer der han blant annet hyller Cristiano Ronaldo.

Amerikanerenen med 12,8 millioner abonnenter på Youtube ble svært skuffet da lagoppstillingen var klar. Den viste nemlig at Ronaldo ikke var en del av troppen. Velinformerte Samuel Luckhurst i Manchester Evening News skrev på Twitter at Ronaldo er syk.

Info Dette er IShowSpeed Darren Waktins Jr.

Født i 2005 i Cincinnati i den amerikanske delstaten Ohio.

Youtuber og influenser med over 12 millioner følgere på videotjenesten, og flere millioner brukere på sosiale medier som Twitter, Intstagram og TikTok.

Kjent for å legge ut eksentriske videoer hvor han blant annet reagerer høylytt.

Har en forkjærlighet for Cristiano Ronaldo og har gitt ut låten «Ronaldo (SEWEY)», med over 24 millioner avspillinger på Youtube. Vis mer

Manchester United tapte 1–3 mot Aston Villa i ligaen på søndag.

På torsdag var det Manchester United som trakk det lengste strået etter en spinnvill andre omgang i ligacupen.

De to omgangene kunne knapt vært mer ulike, for hverken hjemme- eller bortefansen var nok særlig lei seg da dommeren signaliserte at det var pause på Old Trafford. Uten mål og særlig med sjanser var første omgang særdeles begivenhetsløs.

Etter en kjedelig første omgang, så tok den andre igjen med renter.

Kun noen minutter etter pause ble Ollie Watkins spilt gjennom. Alene med keeper chippet han den fint over keeper og sendte Aston Villa i ledelsen.

Men hjemmelaget svarte umiddelbart. Bruno Fernandes ble spilt gjennom i bakrom. Inne foran mål fant han Anthony Martial, som fikk en enkel jobb med å sette inn utligningen.

UTLIGNING: Anthony Martial satte inn 1–1 mot Aston Villa.

Etter en times spill leverte tidligere Manchester United-spiller Ashley Young et nydelig innlegg på bakre stolpe til Leon Bailey som fikk headet den inn foran mål. Der sto Diogo Dalot og tuppet ballen i eget mål.

Men hjemmelaget hadde mer å gi. En ball i bakrom endte til slutt opp hos Marcus Rashford som danset inne i sekstenmeteren og til slutt banket ballen i nærmeste hjørne.

Drøye ti minutter før fulltid var opphentingen et faktum. Den svenske landslagskeeperen til Aston Villa Robin Olsen spilte en grufull pasning rett i beina til Alejandro Garnacho, som spiller videre til Fernandes. Fra elleve meter tuppet han den via Tyrone Mings og i mål.

På overtid leverte Garnacho en utsøkt målgivende pasning. Fra fem meter kom Scott McTominay flygende inn og lirket ballen i mål med tuppen av skoen.