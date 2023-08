Tiger Woods avbildet under årets US Masters i april.

Tiger Woods blir vaktbikkje på PGA-touren: − En kritisk periode

Golfikonet Tiger Woods (47) får styreverv og skal påse at PGA fortsatt er spillerdrevet når store penger fra Saudi-Arabia begynner å flomme inn.

NTB

Utnevnelsen ble kjent tirsdag. Woods er den sjette spillerdirektøren i PGAs såkalte policystyre, der Rory McIlroy også er medlem.

Nordiren har i likhet med Woods vært blant de mest kritiske til den saudifinansierte LIV-touren. Tidligere i sommer kom sjokknyheten om at de største golftourene går sammen og danner et kommersielt datterselskap. Der får Saudi-Arabias investeringsfond (PIF) en sentral rolle.

Info Derfor er LIV Tour kontroversiell LIV Tour er finansiert av det saudiarabiske regimet.

De er blant annet beskyldt for drapet på den kritiske journalisten Jamal Khashoggi.

Ifølge en rapport fra The Independent har kvinnerettighetsforkjempere og politikere blitt seksuelt trakassert, torturert og drept i saudiarabiske fengsler.

Homofili er ikke lov i Saudi-Arabia, og man kan risikere fengselsstraff og opp mot 1000 piskeslag. Vis mer

– Jeg er beæret over å få representere spillerne på PGA-touren. Det er en kritisk periode, og spillerne skal gjøre sitt beste for å se til at endringene blir bra for alle parter: supportere, sponsorer og spillere, sier Woods i en uttalelse.

PGA skriver at ingen store avgjørelser skal bli tatt uten en godkjennelse fra spillerdirektørene.

Tiger Woods har 81 seirer på PGA-touren og står med 15 majortitler. Veteranen er fortsatt proffgolfer, men har kuttet kraftig ned på antall konkurranser i året.