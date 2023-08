Magnus Carlsen reddet tiebreak i verdenscupen i sjakk i Baku mot Vincent Keymer.

Carlsen slo tilbake i Baku – reddet tiebreak mot Keymer

Magnus Carlsen klarte med et nødskrik å redde sin videre eksistert i verdenscupturneringen i sjakk da han vant mot tyske Vincent Keymer torsdag kveld i Baku.

Dermed venter et tiebreak i den fjerde runden fredag. Går Carlsen seirende ut møter han vinneren av oppgjøret mellom Vasyl Ivantsjuk og Vahap Sanal.

Keymer vant det første partiet, og Carlsen var dermed nødt til å følge opp med en seier for å unngå å ryke ut av turneringen.

Carlsen startet med hvite brikker og la tidlig press på Keymer med kjappe trekk. Tyskeren tok imidlertid ingen sjanser og brukte lang tid på flere av de tidlige trekkene.

Det var ikke før trekk 16 at spillet åpnet seg for alvor, og Keymer fikk et knapt overtak etter en tabbe av Carlsen.

Partiet gikk lenge mot remis, mens Keymer gjorde en kjempetabbe i sitt 52. trekk, noe som vippet kampen kraftig i favør av Carlsen.

Topp tre i Aserbajdsjan tar seg videre til den neste kandidatturneringen, der man skal kjempe om å møte Ding Liren i den neste VM-kampen.

Kineseren ble verdensmester etter å ha slått russiske Jan Nepomnjasjtsjij. Carlsen avslo å stille til kamp og ga med det avkall på tittelen.

Turneringen i Baku pågår fram til 24. august.

