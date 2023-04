Cesilie Andreassen går av banen med skade i seriekampen mot LSK Kvinner sist helg. Nå er det klart at hun er ute i flere måneder.

Cesilie Andreassen kneskadd – VM-håpet ute

Rosenborgs Cesilie Andreassen (26) skadet kneet mot LSK Kvinner sist helg. Nå ryker VM-sjansene for den ferske landslagsspilleren.

NTB

– Cesilie har pådratt seg en kneskade som holder henne på sidelinjen i fire måneder, sier RBK-lege Jenny Orvik til klubbens nettsider.

RBK skriver videre at Andreassen «ikke ønsker å stille opp for pressen med det første»

Rosenborgs fysioterapeut Line Stenstad opplyser til NTB at det ikke er en korsbåndsskade, men en «delvis ruptur av sidebåndet på innsiden av kneet».

Andreassen debuterte på landslaget i påsken og scoret mot Spania få minutter etter at hun ble byttet inn. Hun fikk også et innhopp mot Sverige noen dager senere.

VM i Australia og New Zealand avholdes fra 20. juli til 20. august. Det kommer for fort for Andreassen, som kjempet om å bli en del av Hege Riises tropp.

– På én side er hun lettet over at det ikke var en korsbåndsskade, men hun ønsker å være på banen og bidra som fotballspiller. Da er det tungt når man blir forhindret fra å gjøre det man elsker, sier Stenstad til NTB.

Rosenborg, som har mistet en av sine nøkkelspillere i lang tid, ligger på 2.-plass etter fem serierunder, ett poeng bak serieleder Vålerenga.