Emma Raducanu opereres – mister Wimbledon

Det britiske tennishåpet Emma Raducanu skal gjennomgå operasjoner i begge håndledd og ankelen. Hun mister Wimbledon og trolig også US Open.

Dermed har sommerens gressturnering i London mistet en av sine hjemmefavoritter.

– Det er trygt å si at de siste ti månedene har vært vanskelige. Jeg har måttet håndtere en stadig tilbakevendende skade i begge hendene, skriver Raducanu på Twitter.

– Jeg skal få gjort små inngrep i begge hender for å løse problemet. Jeg er skuffet over at jeg vil være borte fra tennisbanen de neste månedene. Samtidig vil jeg også få gjort et lite inngrep i ankelen.

Raducanu ble en stor britisk yndling da hun i 2021 vant US Open som 18-åring. Hun var den første kvalifiseringsspiller som vant en Grand Slam-tittel siden profftennis ble innført.

Siden har hun slitt med å følge opp suksessen, og hun har byttet trener en rekke ganger. Nylig holdt hun en bisarr pressekonferanse i forkant av Madrid Open der hun besvarte 16 spørsmål med 58 ord til sammen.

Hun trakk seg deretter fra turneringen med henvisning til skade. I onsdagens håndskrevne melding til fansen skrev hun at hun gleder seg til å komme tilbake.

