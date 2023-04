Yaw Paintsil sikret 1-0-seier for Tromsø borte mot Strømsgodset.

Ubeseirede Tromsø vant mot Godset: − Helt fantastisk

(Tromsø – Strømsgodset 1–0) Tromsø kunne slippe jubelen løs etter å ha vunnet 1-0 borte mot Strømsgodset i Eliteserien søndag kveld.

NTB

Dermed klatrer Tromsø opp på 2.-plass på tabellen. Etter fire kamper står de med to seirer og to uavgjort. Bare Bodø/Glimt har bedre uttelling (ti poeng).

– Jeg er veldig godt fornøyd med mye i dag, men så ser vi at vi fortsatt kan bli et mye bedre fotballag. Tabellen kan dere se på, men vi gleder oss over å få med de tre poengene hjem, sier Tromsø-trener Gaute Helstrup til TV 2.

Det var imidlertid Godset som kom best i gang med en rekke gode sjanser, men vertene måtte likevel gå til pause uten noen mål.

– Jeg føler vi har god kontroll på dem. Vi hadde noen sjanser vi kunne satt, men det kommer fra i andre omgang, sa Tobias Gulliksen til TV 2 i pausen.

Første eliteseriemål

Dessverre for drammenserne var det Yaw Paintsil som sendte gjestene i ledelsen etter å ha blitt spilt opp av Niklas Vesterlund.

– Det var helt fantastisk. Jeg forventet ikke dette selv, men det var dritgøy, sier Paintsil til rettighetshaveren.

Målet var Oslo-guttens første i Eliteserien. 23-åringen ble før sesongen hentet fra nivå tre i Kjelsås.

Tung start

Godset ligger helt nede på 13.-plass med bare tre poeng etter fire serierunder. Etter hjemmeseieren i sesongåpningen mot Aalesund har Jørgen Isnes' gutter fortsatt til gode å ta poeng.

Drammenserne har heller ikke noe enkelt kampprogram framover. Deres to neste kamper er borte mot Viking (7/5) og Molde (13/5).

Isnes kom fra KFUM, hvor han gjorde sakene sine svært godt i 1. divisjon. Han tok også med seg Fredrik Kristensen Dahl, som i likhet med treneren har fått en tøff start på Godset-karrieren.

