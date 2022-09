NÚMERO UNO? Casper Ruud vil toppe verdensrankingen i tennis hvis han slår spanske Carlos Alcazar i US Open-finalen i New York søndag kveld. Kampen starter klokken 22.00.

Legendene McEnroe og Wilander: Derfor vinner Casper Ruud

Tennislegenden Mats Wilander (58) innrømmer at han kanskje aldri har tenkt at Casper Ruud (23) ville komme i posisjon til å bli verdensener – men at «dette» er den ene sjansen han får.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Carlos Alcaraz vil ha muligheten til å bli det de neste fem til 10 årene. Casper Ruud? Dette er hans sjanse, vil man tro. Det vil komme yngre spillere bakfra som vil sette ham under press, sier Eurosports ekspertkommentator foran herrefinalen i US Open.

Kampen på Arthur Ashe stadion i Queens i New York starter klokken 22 søndag. Den sendes på TVNorge og Discovery +.

Mats Wilander vant singlefinalen i US Open i 1988 etter seier over Ivan Lendl (62). Oppgjøret varte i nær fem timer. Svensken overtok samtidig førsteplassen på verdensrankingen på bekostning av tsjekkeren.

– Jeg trodde ikke den (sjansen) ville komme så tidlig. Kanskje aldri, tilføyer Mats Wilander med tanke på at Casper Ruuds navn vil trone på toppen av verdensrankingen når den publiseres mandag – hvis han slår Alcaraz.

I et intervju med Eurosport vedgår også John McEnroe (63) at han ikke hadde sett for seg at Casper Ruud ville ta seg til finalen på et hardcourt-banedekke, med sjansen til å bli nummer en i verden.

LEGENDER: Fra venstre: John McEnroe og Mats Wilander under French Open i Paris for tre måneder siden.

Men amerikaneren, som vant US Open fire ganger i single (1979 til 1984) og var ranket som nummer en i 1980, legger vekt på at nordmannen er ydmyk og jobber hardt. Han mener også at Ruuds alle læretimer i Rafael Nadals tennisakademi har hjulpet ham til å forstå at «han måtte gjøre enda mer».

– Han har en stor sjanse til å vinne dette, sier McEnroe.

SENTRAL: John McEnroe mener det også er viktig at Casper Ruuds far Christan, her med kona Lele, er tidligere toppspiller.

Samme forutsetninger gjelder for spanjolen. Slår han Ruud, vil han være ranket som verdens beste mannlige tennisspiller. Premiepengene i US Open er rekordhøy, ifølge NTB: 25,5 millioner til vinneren, 12,75 til taperen.

Casper Ruud har ifølge Mats Wilander vist ting på hardcourten i US Open-turneringen som han ikke hadde ventet å se fra nordmannens side.

Han mener i samtale med den spanske ekspertkommentatoren Alex Corretja, holdt i en litt løs tone, at skandinaver har en bedre holdning og innstilling ( «attitude»), og at Casper Ruud derfor vil beseire fire år yngre Alcaraz.

På den annen side er han nær lyrisk i sin lovprising av tenåringen fra El Palmar ved Murcia på Spanias sørøstkyst, sørvest for Alicante.

Alcaraz er raskere enn noen spillere han har sett, hans første to-tre steg (!) – Mats Wilander mener Ruuds finaleopponent er så sterk og har så god balanse, og «det hjelper» å ha fantastiske hender.

Belgias tidligere stjernespiller Kim Clijsters (39), som vant Grand Slam singletittelen i US Open tre ganger (2005, 2009 og 2010), gir uttrykk for at hun er enormt imponert over hvordan spanjolen har opptrådt i sine tre maratonlange kamper før finalen.

Med de tre store «borte», Roger Federer, Rafael Nadal og Novak Djokovic, mener hun manuset, som hun sier, er perfekt skrevet når det gjelder scenarioet til fighten om nummer én-statusen.

Mats Wilander gjentar kommentatorkollega Clijsters ord, og understreker at det er mest spennende for finalekombattantene.

– Hvis jeg går til sengs som nummer én, vil jeg få sove ganske godt, antar jeg, uttalte Casper Ruud under pressekonferansen etter semifinaleseieren over Karen Khatsjanov.

– Når du går rundt her og hører folk si: «Er Casper Ruud den virkeligere eneren, er det for tidlig for Alcaraz siden Rafa (Rafael Nadal) har vært skadet?» Disse to har vært de stabilt beste de siste 12 månedene og vinneren her vil bli nummer én i verden, og han vil ha en Grand Slam-tittel. Dette er så perfekt, mener Mats Wilander.

Hans «motstanderkommentator» Alex Corretja (48), finalist i French Open 1998 og 2001 og ranket to i verden for 23 år siden, sier at dette for ham er en drømmekamp.

– Det å måtte kjempe for verdensener-plassen og deres første Grand Slam-tittel – jeg tror ikke du kan få en bedre kamp som US Open-finale, sier han.

Han spiller ballen tilbake til Wilander, med spørsmålet alle stiller seg i timene før bataljen: Kan spanjolen slå skandinaven?

Wilander svarer igjen med sitt Ruud-mantra. Innstillingen er nøkkelen, og den innehar – i svenskens øyne – nordmannen. På tross av at Alcaraz «er full pakke» på alle områder.

– Ikke tale om. De har begge en utrolig innstilling. Det er derfor jeg elsker dem begge, returnerer Corretjaj.