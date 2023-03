Daniel Maldini og Spezia sjokkerte Inter.

Inter gikk på sjokktap i kampen om topp fire

M'Bala Nzola ble matchvinner tre minutter før full tid da bunnsliter Spezia overraskende slo Inter 2-1 i Serie A fredag.

NTB

Inter ligger på annenplass i ligaen. De er langt bak serieleder Napoli, men det er svært jevnt i kampen om topp fire.

Med fredagens nederlag har de to poeng ned til Lazio og tre til Roma og Milan, og alle tre lag har en kamp til gode.

For Spezia var seieren svært verdifull. De har nå seks poeng ned til Hellas Verona under nedrykksstreken. I tillegg til Nzola scoret Daniel Maldini for vinnerlaget.

Romelu Lukaku utlignet på straffespark for Inter etter 83 minutter, men bare fire minutter senere ble Nzola matchvinner.

Neste runde skal Inter møte Juventus.

