FRYKTER DØDSSTRAFF: Amir Nasr-Azadani har stått opp for kvinners rettigheter og frihet i Iran. Det kan han bli drept for av det islamske prestestyret.

Frykter fotballspiller skal henrettes

Den internasjonale spillerorganisasjonen FIFPRO frykter for livet til den iranske fotballspilleren Amir Nasr-Azadani.

Organisasjonen, som representerer 65.000 spillere, skriver på Twitter:

FIFPRO er sjokkert og opprørt over rapportene om at den profesjonelle spilleren Amir Nasr-Azadani kan bli henrettet etter at han har kjempet for kvinners rettigheter og frihet i landet sitt. Vi står sammen med Amir i solidaritet og ber om at denne straffen trekkes tilbake umiddelbart.

Nettsiden Iranwire, som drives av eksiliranere, skriver at en mange iranske fotballstjerner har bedt om at dødsdommen oppheves. Spillerne som deltok i VM for den islamske republikken har imidlertid holdt stilt.

En av Nasr-Azadanis slektninger forteller IranWire at familien har blitt truet til taushet av Irans sikkerhetsstyrker i dagene etter han ble arrestert. Dersom de avslørte arrestasjonen vil han få den strengeste straffen mulig.

Mandag kom nyheten om at 23 år gamle demonstranten Majidreza Rahnavard ble offentlig hengt. Det blir tolket som en kraftig advarsel fra det islamske prestestyret. Forrige torsdag ble en annen demonstrant henrettet, etter at elleve demonstranter er dømt til døden.