Medier: Overgrepsdømt lege overfalt i fengsel

Den tidligere legen for det amerikanske turnlandslaget, Larry Nassar, er blitt overfalt i fengsel, skriver flere medier.

Larry Nassar ble funnet skyldig i flere seksuelle overgrep på amerikanske turnere. Nyhetsbyrået AP skriver at han skal ha blitt knivstukket to ganger. De siterer anonyme kilder.

Simone Biles, den mest kjente amerikanske turneren, har sagt at Nassar forgrep seg på henne. I alt 265 kvinner har sagt at Nassar forgrepet seg på dem. Også Aly Raisman og McKayla Maroney vitnet i saken og fortalte om overgrepene de ble utsatt for.

– Vi led, og fortsatte å lide, fordi ingen fra FBI, turnforbundet, eller USAs olympiske komité gjorde det som var nødvendig for å beskytte oss. Vi har blitt sviktet og vi fortjener svar, sa Biles under høringen av saken.

– Det aller første Larry Nassar sa til meg, var at jeg måtte skifte til en shorts uten truse, fordi det ville gjøre det lettere for ham å arbeide med meg. I løpet av få minutter hadde han fingrene sine inni min vagina, sa Maroney under høringen.

Legen erkjente straffskyld for å ha misbrukt flere unge turnjenter i 2017. Han ble dømt til fengselsstraff på inntil 175 år.

Han skal være utenfor livsfare.