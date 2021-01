Kommentar

Corona-innstrammingen: Barna betaler blytungt

Av Leif Welhaven

Barneidretten rammes landet rundt av corona-innstrammingene. Foto: VG

Kostnaden for julefeiringen er stor for små idrettsutøvere over hele landet. Har vi voksne sett oss litt for blinde på oss selv?

I filmens verden kunne klassikeren «Sliding Doors» (1988) vise hvordan ting ville forløpe ut fra to ulike scenarioer. Hvor annerledes kunne livet bli, avhengig av om man rakk en viss T-baneavgang eller ei?

I virkelighetens verden har vi jo ikke en slik mulighet. Vi kan aldri få sikker kunnskap om hvordan januar 2021 hadde vært, dersom diverse valg hadde vært annerledes de siste ukene.

Men vi vet at kraftpakken regjeringen åpnet det nye året med treffer knallhardt. Og nå er det slett ikke bare voksne mennesker som får brutale restriksjoner i hverdagen landet rundt. Selv om vi har visst at corona-marerittet ikke var over med en nyttårsfeiring og at de nye smittetallene er skumle, var det overraskende hvor hardt skruen strammes også overfor barna.

I idrettens verden er det, med mindre du er proff, like strengt og stengt om du er liten eller stor:

INGEN innendørsidrett er tillatt frem til foreløpig (og det ordet er vesentlig ...) 18. januar. INGEN KONTAKTIDRETT er tillatt om det foregår utendørs.

Vi vet for lite om det empiriske grunnlaget til å kunne vurdere om aktivitetsnekten virkelig måtte ramme så bredt nedover i alder.

Men det er interessant å se januar-tiltakene opp mot hvordan det er blitt jobbet for å skjerme de små i større grad enn oss voksne. «Barn og unge først» har vært et viktig mantra i den norske corona-strategien. Det var mye surr om reglene i sommer, men det ble åpnet for trening i juni og kamper i august, i motsetning til i bredden for voksne. Og selv om det ble en amputert sesong, var det et viktig og riktig valg å sette barneutøverne først i køen.

Men nå er det altså ingen kø mellom idrettsinteresserte. Barna er parkert like mye som de voksne, selv om det tidligere er argumentert med at smittevernmyndighetene mener at barn er lite utsatt, at de får overveiende mild sykdom og ikke ser ut til å være viktige smittekilder for andre.

Noen vil sikkert laste helsemyndighetene for strammingen, uansett om man har grunnlag for det eller ei. Men et vel så interessant spørsmål å stille er om prisen de minste får betale for lettelsene vi fikk oppleve i julen. De minste fikk selvsagt også glede av juleselskapeligheter. Men hadde det vært bedre eller verre for barna om det hadde vært flere restriksjoner i noen få juledager, om det hadde medført en mer normal tilværelse etter nyttår?

Tja.

Her er det ikke mulig å være kategorisk, men det ligger noe her det er grunn til å dvele ved og problematisere. Og voksne bør i alle fall tenke seg om både én, to og tre ganger før man bryter coronaregler eller er i overkant slapp overfor dem.



Konsekvenser av spredning går nemlig ikke utover oss som har et forhold til tekst-TV. Om du har barn som driver med idrett, kan du jo for eksempel spørre dem hvordan de synes at starten på det nye året er?