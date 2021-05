FORLATER REDET: Anders Mol flytter fra foreldrene. Her på Gardermoen på vei til Russland. Foto: Jil Yngland / VG

Flytter hjemmefra for første gang: − Viktig å kunne koble av

GARDERMOEN (VG) Sandvolleyballstjerne Anders Mol (23) har flyttet fra familien på Vestlandet.

Av Ida Høidalen og Jil Yngland (foto)

– Det må sies at jeg er veldig glad i familien min, så det er ikke sånn at jeg flykter fra dem. Men det kan bli litt mye til tider og da er det godt å få litt andre impulser, sier Anders Mol til VG og ler.

Han har nettopp sjekket inn på Gardermoen og er sammen med makker Christian Sørum på vei til russiske Sochi for å spille firestjernersturnering på verdensserien i sandvolleyball. Første kamp for de norske verdensenerne er torsdag.

Begge to har frem til nå bodd hjemme med familie når de er i Norge. Nå er Mol blitt førstemann til å forlate redet. Han har flyttet fra Strandvik til Kristiansand og bor nå sammen med kjæreste og Vipers-spiller Karoline Olsen (22).

– Det har vært veldig godt å få litt rom og et eget liv på utsiden av bare volleyball og foreldre, forteller Mol.

PÅ VEI TIL RUSSLAND: Anders Mol og Christian Sørum på Gardermoen før avreise til Sochi. Foto: Jil Yngland / VG

Duoen trenes av far Kåre Mol, bror Hendrik Mol er en del av teamet som spiller og også mor Merita Berntsen Mol bidrar mye i laget. Dermed kan det bli mye volleyball på hjemmebane.

– Mamma og pappa er jo med på veldig mye av det vi gjør, det samme er broren min Hendrik. Så jeg blir hengende veldig mye rundt familien hele tiden. De er med på reise og jeg er alltid med de hjemme. Det er godt å få litt rom til seg selv, sier Mol.

25 år gamle Sørum bor fortsatt hjemme og er stolt av lagkameraten som nå skal stå på egne bein.

– Det er masse voksenpoeng det, sier han og ler.

På 17. mai la Mol ut bilde på sin Instagram-konto av at han feiret med blant annet kjæresten og Vipers-spillerne Henny Reistad (til venstre) og Nora Mørk (til høyre) i sin nye hjemby:

– Jeg tror det er bra for Anders å flytte hjemmefra. Han har trener og lagkamerat i familien, så da blir man jo værende med dem veldig mye. Jeg har fordelen av at når jeg reiser hjem, er jeg med familie som jeg ikke ser så mye til vanlig. Det er viktig å kunne koble av, fortsetter han.

Duoen forteller at flyttingen ikke kommer til å påvirke treningen inn mot sommerens OL nevneverdig. De bodde allerede på hver sin side av landet, og møtes derfor som regel til treningssamlinger i Oslo, Åmli eller Strandvik på sommerstid.

– Nå har vi bare et ekstra sted vi kan samles. Steder med strand og sol funker, forteller Sørum.

Før avreise til Russland, hadde laget samling i nettopp Kristiansand.

Mol og Sørum reiser til Sochi for sesongens tredje turnering på verdensserien. De to første ble holdt i Mexico. Der imponerte duoen voldsomt med seier i begge to etter en lang pause uten turneringer som følge av coronapandemien.

Ekstra imponerende var topplasseringene ettersom Mol har slitt med skader i lang tid, og de to hadde ikke fått trent sammen så mye som ønsket.

– Det var først og fremst veldig overraskende at vi har det nivået inne fortsatt, uten den treningen som vi hadde sett for oss. Vi hadde bare en uke med oppkjøring før turneringene i Mexico. Likevel spilte vi bedre volleyball enn noen gang før, vi har til og med blitt bedre. Det er veldig kult å se at vi faktisk har tatt noen steg i forhold til konkurrentene, sier Mol.