VANT: Casper Ruud vant for første gang en turnering på ATP-touren i Europa. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Ruud vant i Genève: Første ATP-tittel i Europa

(Casper Ruud – Denis Shapovalov 7–6(6), 6–4) Casper Ruud (22) viser storform før French Open. Lørdag vant han for andre gang en turnering på ATP-touren etter å ha slått Denis Shapovalov (22) i finalen i Genève.

Av Simon Zetlitz Nessler

Publisert: Nå nettopp

For første gang møttes de to 22-åringene Denis Shapovalov og Casper Ruud på ATP-touren, og det i finalen i grusturneringen Geneva Open i Sveits.

Ruud hadde sjansen til å vinne sin første tittel i Europa, mens kanadiske Shapovalov kunne ta sin første turneringsseier på grus på ATP-touren.

I det første settet fulgte de to hverandre som skygger. Begge leverte meget bra spill i egen serve og dermed ble det ingen breakballer i det første settet. I tiebreaket fikk Ruud kommandoen og spilte seg opp til en 6–2-ledelse. Dermed hadde han fire settballer, men Shapovalov reddet samtlige. Ruud slo imidlertid tilbake og vant de to neste poengene – og dermed det første settet.

I det andre settet fikk Ruud kampens første breakballer i Shapovalovs tredje servegame. Igjen kjempet Shapovalov seg tilbake ved flere anledninger, men på det femte forsøket lyktes det for Ruud, som dermed brøt til 3–2. Nordmannen var trygg i egen serve og vant med det settet 6–4 og dermed seier i ATP 250-turneringen.

SEIER: Casper Ruud. Foto: LAURENT GILLIERON / KEYSTONE

Lørdagens finale var Ruuds fjerde på ATP-touren. I april 2019 ble han den første nordmannen som spilte seg frem til en finale på ATP-touren da han tok seg finalen i U.S. Clay Court Championship, hvor han tapte i tre sett mot Cristian Garin.

I februar 2020 ble han den første nordmannen som vant en turnering på ATP-touren da han vant Argentina Open, før det måneden senere ble tap i finalen i Chile Open.

Alle de tre turneringene – og ukens turnering i Genève – var på ATP 250-nivå og på grus. I de siste tre grusturneringene han har spilt på ATP Masters 1000-nivå (nivået under Grand Slam-turneringene) har Ruud kommet seg til semifinalen. Sist var i Madrid for to uker siden, som gjorde at han rykket opp til en 16. plass på verdensrankingen.

Ruud falt igjen ned til en 21. plass etter at han måtte stå over Masters 1000-turneringen i Roma forrige uke, men vil igjen klatre opp til en 16. plass etter ukens turnering.

Nå venter en uke med turneringsfri for Ruud, før han skal spille French Open. Den prestisjetunge grusturneringen starter 30. mai og kan ses på Discovery+.