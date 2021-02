GULLFORVENTNINGER: «Dytterne» Sverre Lunde Pedersen (fra venstre) og Hallgeir Engebråten er sammen med frontmann Allan Dahl Johansson favoritter til å ta VM-gull på lagtempo fredag. Bildet er fra da trioen satte banerekord i Thialf for to uker siden. Foto: Vincent Jannink / ANP

Innrømmer gambling - endrer ikke foran gullkampen

Sverre Lunde Pedersen (29) bytter ikke tilbake til sine gamle skøytejern foran gullkampen på lagtempo, selv om landslagssjef Bjarne Rykkje innrømmer at det var gambling å bruke nytt og annerledes «understell» - og det åpenbart ikke fungerte på 5000-meteren.

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

– Vi har snakket om det, selvfølgelig. Men det er hans valg. Han fortsetter med disse. Lagtempo er noe annet. Det er en annen måte å gå på, svarer Bjarne Rykkje på spørsmål om Sverre Lunde Pedersen - som ledet Norge til OL-gull for tre år siden - vil bytte tilbake til «gamleskøytene» fredag ettermiddag.

Da er Norges lag med Sverre Lunde Pedersen, Hallgeir Engebråten og Allan Dahl Johansson favoritt til å ta VM-gullmedaljen på lagtempo. Den norske trioen møter den russiske trioen - som på grunn av dopinghistorikk ikke konkurrerer som Russland, men RSU - i siste par.

Viaplay/V4 starter sin sending fra distanse-VM i «skøyteboblen» i Heerenveen klokken 15.05. Lagtempo for kvinner (Norge i 3. par mot «Russland») starter 15.10, lagtempo herrer 15.33.

– Selvfølgelig var det et skuffende resultat for Sverre (Lunde Pedersen). Vi gamblet litt med stålet. Det fungerte ikke nå. Men han kunne ikke gjøre noe annet, sier Bjarne Rykkje.

Sverre Lunde Pedersen, som vant VM-gullet på distansen i Inzell for to år siden med tiden 6.07,16, endte på 17. plass med tiden 6.31,40 på 5000-meteren torsdag - 23 sekunder bak vinneren, Sveriges Nils van der Poel (24). Hallgeir Engebråten (20) tok 12. plass med 6.26,53 - 17 sekunder svakere enn da «Norges siste skøyteskrik» satte personlig rekord for tre uker siden.

– Det blir en annen verden i høy fart. På kortere distanser er det mindre gambling. Vi må gå 26-runder. Det er nærmere 1500-meterfart, forklarer Bjarne Rykkje med tanke på lagtempoløpet 24 timer senere.

Han og Sverre Lunde Pedersen mener «høy fart» og «nytt stål» rimer bedre enn «lav fart» (5000 m) og «nytt stål». Lagtempo herrer går over 3200 meter. Det vil si åtte runder, der de tre løperne samlet sørger for høyere fart enn om de skulle gjort det individuelt.

Den norske herrelag-trioen tok 2. plass i sesongens første verdenscup for tre uker siden. For to uker siden ble det seier i verdenscup II, med banerekord og Norges omdiskuterte dytteteknikk og -taktikk. På spørsmål om hans Norge er «favoritt nummer én» til å vinne fredag, svarer Bjarne Rykkje «det kjedelige».

– Vi tenker ikke favoritt eller ikke favoritt. Vi må tenke på det vi skal gjøre, og så får vi se hva resultatet blir, sier han.

Med tanke på at russertrioen gikk en veldig bra 5000-meter torsdag (3.,4. og 6. plass), påpeker allroundtrener Rykkje at de gikk veldig bra på den distansen også foregående helger - men at Norge slo dem på lagtempo likevel.

– At de bommet i går, er ikke betryggende for lagtempo. Men det er en ny dag med nye muligheter. Det er den enkleste måten å konkludere på. Det er ikke så mange justeringsmuligheter fra en dag til en annen. At de to (Lunde Pedersen/Engebråten) går bak er en fordel. Allan (Dahl Johansson) som går foran skal være i god form. Vi er avhengig at de tre går et feilfritt løp, sier skøyteforbundets sportssjef Lasse Sætre.

Ps! Norges kvinnelag med Ida Njåtun, Marit Bøhm og Ragne Wiklund har tatt to 3. plasser i verdenscupløpene i Heerenveens Thialf.