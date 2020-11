PÅ TOPP: Marit Bjørgen har beholdt populariteten to år etter at hun ga seg som tidenes vinterolympier. Bildet er tatt under opptakene av TV 2s landskampen sist vår. Foto: Terje Bringedal

Marit Bjørgen fortsatt Norges mest populære utøver

Marit Bjørgen ruster seg for comeback i langrennssporet. Sponsor Insight fikk umiddelbar respons da de satte 40-åringen inn igjen på listen over norske aktive toppidrettsutøver. Bjørgen er fortsatt den mest populære.

– Såpass. All PR er god PR, sier Bjørgen med en liten latter når VG refererer til listen der skiskytter Johannes Thingnes Bø er nummer to med roer Birgit Skarstein på tredjeplass.

Etter at Bjørgen møtte Therese Johaug i et rulleskirenn 25. september ble hun igjen inkludert på Sponsor Insights popularitetsmåling. På årsbasis svarer 4000 nordmenn på målingen. Intervjuene gjøres ukentlig. Rundt 330 nordmenn krysser hver måned av for hvem de liker best av 120 til 130 norske utøvere.

– Vi har lagt Bjørgen inn igjen i vår måling fordi det er ganske sterke signaler om at hun kommer til konkurrere i langløp denne sesongen, forklarer Vegard Arntsen – daglig leder i Sponsor Insight.

– Det er kjempekoselig å høre det. Jeg er ikke helt glemt ennå. Så har jeg jo også fått en del oppmerksomhet rundt «Landskampen» på TV 2, sier Bjørgen.

Lignende oppmerksomhet har Birgit Skarstein fått for deltagelsen i «Skal vi danse». Ifølge Arntsen i Sponsor Insight har parautøveren lenge ligget høyt på målingene, men har fått et ytterligere oppsving i høst. Selv setter Skarstein veldig stor pris på å være på pallen.

– Det er veldig kult. Jeg gjør så godt jeg kan både på idrettsarenaen og utenfor, for å stå for gode verdier og være en god ambassadør for idretten. Det er veldig hyggelig at folk synes det er bra, sier Skarstein til VG. Hun er stolt over å være så høyt rangert som kvinnelig utøver av paraidrett.

Mest populære Sponsor Insights liste over de 10 mest populære norske utøverne for oktober: 1. Marit Bjørgen, 2. Johannes Thingnes Bø, 3. Birgit Skarstein, 4. Karsten Warholm, 5. Tiril Eckhoff, 6. Therese Johaug, 7. Tarjei Bø, 8. Johannes Høsflot Klæbo, 9. Jakob Ingebrigtsen, 10. Erling Braut Haaland. Vis mer

– Jeg trodde helt ærlig knapt det skulle være mulig, den lista er veldig kompetitiv. Det er bra å vise mangfold, bredde og at det er kult å drive med forskjellige ting. Det er ikke nødvendigvis slik at vi trenger å deles opp i «para» og «ikke-para», eller puttes i andre båser. Å ha bredde er en styrke for idretten og sier noe om at vi evner å se hverandre som mennesker og utøvere, understreker Skarstein. Hun har i mange år vært fullt integrert del av landslaget i roing sammen Olaf Tufte og de andre.

Marit Bjørgen er spesielt glad for at Skarstein er så høyt på listen.

– Det er utrolig bra og morsomt. Det er bra at paraidretten får oppmerksomhet. Dette løfter den. Birgit er en fantastisk person som gir mye av seg selv. Hun går inn i mange folks hjerter, sier hun.

De to trønderne kjenner hver andre fra mange sammenhenger og sitter sammen i styret av stiftelsen «Vi» som skal fremme paraidretten i Norge.

– Jeg kjenner meg igjen i mye av det Marit står for. Hun er et veldig stødig og godt forbilde, sier Skarstein.

Marit Bjørgen er usikker på hvordan comebacket blir. Hun har tidligere sagt at hun i tillegg til Vasaloppet kan komme til å stille i NM.

– Vasaloppet har sagt at de skal kåre vinnere. Så vi får håpe. Så får vi bare se om det blir Marcialonga eller noen renn i Norge før det, sier Bjørgen.

Skidronningen åpnet tidligere i høst opp for et mulig comeback allerede på Beitostølen til helgen, men på grunn av for sen påmeldelse til antidopingprogrammet må comebacket vente til neste år.

Publisert: 18.11.20 kl. 10:20 Oppdatert: 18.11.20 kl. 10:39