IKKE IMPONERT: Ane Guro Skaare-Rekdal (t.h.) er svært kritisk til idrettspresident Berit Kjøll og Norges idrettsforbund nå som det ikke ble åpnet opp for breddefotballen.

Går ut med knallhard kritikk av Kjøll og NIF: – Ikke godt nok

Leder i Indre Østland fotballkrets, Ane Guro Skaare-Rekdal, legger ingenting imellom når hun går ut mot idrettspresident Berit Kjøll. Sistnevnte kjenner seg ikke igjen.

Nå som breddefotballen har fått sesongen spolert, valgte Skaare-Rekdal å gå ut i en post på Facebook med sin kritikk.

– Et samlet Idretts-Norge burde gitt oss den beste muligheten til å nå frem med budskapet om hvor viktig idretten (fotballen for oss) er for veldig mange i Norge. Vi snakker da aktivitet, folkehelse, frivillighet, arbeidsplasser og samfunnsansvar. Dessverre har ikke NIF med Kjøll i front, evnet å formidle betydningen idretten har for samfunnet til myndighetene. Vi har savnet et mye mer synlig, kritisk og fremoverlent idrettsforbund. Vi har savnet en idrettspresident som har vært villig til å stå på barrikadene for sine medlemmer, og ikke bare vise seg i mediene når hun kan klappe seg selv på skuldra, skriver Skaare-Rekdal, som er gift med Kjetil Rekdal.

Hun «setter spørsmålstegn ved om Kjøll forstår betydningen av organisasjonen hun leder».

– Når hun gang på gang uttaler at myndighetene er like ivrig som idretten etter å få åpnet, da tror jeg ikke hun kjenner organisasjonen sin. Beklager NIF og Kjøll, dette er ikke godt nok.

– Nå var det på tide å si ifra, sier kretslederen til VG.

– Vi skulle kanskje ha gjort ting annerledes, men har prøvd å holde oss til en strategi og vært lojale mot den. Vi kretsledere har ikke vært tettest på samtalene mellom Kjøll og myndighetene, men vi føler at NFF og vi har jobbet godt og hardt med lobbyvirksomhet og kontakt med politikere. Vi har «trykket på» i de kanalene vi har hatt mulighet til uten å være høylytte i respekt for andre. Samtidig har klubber og fotballorganisasjonen pratet høyt og sagt ifra, sier Ane Guro Skaare-Rekdal.

Idrettspresident Berit Kjøll sier til VG at hun har full forståelse for den frustrasjonen breddefotballen har opplevd gjennom disse månedene og nå opplever som følge av sesongavlysningen.

– Det er både trist og alvorlig for ca. 50.000 fotballspillere som er berørt. Jeg kjenner meg imidlertid ikke igjen i den kritikken som rettes mot meg og Norges idrettsforbund i denne saken. Hver eneste dag siden 12. mars har vi jobbet knallhardt for full gjenåpning av idretten og målrettede kompensasjonsordninger. I absolutt alle møtepunkter vi har hatt med myndighetene har vi naturligvis understreket hvor viktig det er å komme i gang raskest mulig med kontaktidrettene for voksne over 20 år. Dette som følge av risikoen for frafall og det sosiale fellesskapet idretten representerer i lokalsamfunnet Hadde vi ikke fått en betydelig økning i smittetallene i august ville vi også vært i gang med all idrett nå, skriver Kjøll i en e-post til VG.

– Derfor er min tydelige oppfordring at vi nå alle bretter opp ermene og følger smittevernreglene. Når smittepresset går ned vet jeg også at myndighetene står klar til å trykke på den grønne knappen for gjenåpning av kontakttrening for voksne over 20 år. Jeg, i likhet med resten av idretten, krysser fingrene for en raskest mulig oppstart.

Publisert: 23.09.20 kl. 10:45

